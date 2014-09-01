版本:
中国
中国财经 | 2014年 9月 1日 星期一 16:02 BJT

中国铁路总公司上半年亏损53.56亿元 负债达3.43万亿--审计报告

路透北京9月1日 - 中国铁路总公司公布，今年上半年税后亏损53.56亿元人民币，略少于去年同期的亏损65亿元。截止6月30日，中铁总共有负债合计3.43万亿，意味着今年二季度新增负债约1,600亿元。

中国债券信息网刊登《中国铁路总公司审计报告》称，上半年中铁总实现收入合计4,784.8亿元，比去年同期减少2.4%，其中货运收入为1,263.2亿，比去年同期减少1.8%。

财新此前报导称，中铁总调整了领导班子，公司党组成员、副总经理彭开宙、胡亚东退休，广州铁路（集团）公司总经理李文新、北京铁路局原局长杨宇栋、国家发改委基础产业司原司长黄民接任副总经理。而这也是中铁总成立后首次调整领导班子。（完）

更多细节请点选中国债券信息网（here

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐