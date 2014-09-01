中国铁路总公司上半年亏损53.56亿元 负债达3.43万亿--审计报告

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月1日 - 中国铁路总公司公布，今年上半年税后亏损53.56亿元人民币，略少于去年同期的亏损65亿元。截止6月30日，中铁总共有负债合计3.43万亿，意味着今年二季度新增负债约1,600亿元。
中国债券信息网刊登《中国铁路总公司审计报告》称，上半年中铁总实现收入合计4,784.8亿元，比去年同期减少2.4%，其中货运收入为1,263.2亿，比去年同期减少1.8%。
财新此前报导称，中铁总调整了领导班子，公司党组成员、副总经理彭开宙、胡亚东退休，广州铁路（集团）公司总经理李文新、北京铁路局原局长杨宇栋、国家发改委基础产业司原司长黄民接任副总经理。而这也是中铁总成立后首次调整领导班子。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。