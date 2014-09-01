中国铁路总公司上半年亏损53.56亿元 负债达3.43万亿--审计报告

中国债券信息网刊登《中国铁路总公司审计报告》称，上半年中铁总实现收入合计4,784.8亿元，比去年同期减少2.4%，其中货运收入为1,263.2亿，比去年同期减少1.8%。

财新此前报导称，中铁总调整了领导班子，公司党组成员、副总经理彭开宙、胡亚东退休，广州铁路（集团）公司总经理李文新、北京铁路局原局长杨宇栋、国家发改委基础产业司原司长黄民接任副总经理。而这也是中铁总成立后首次调整领导班子。（完）