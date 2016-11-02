中国中铁及中铁建联合体获马来西亚铁路项目 金额约145亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月2日 - 由中国中铁(601390.SS)(0390.HK)、中国铁建(601186.SS)(1186.HK)及中国交建三家组成的联合体近日中标马来西亚南部铁路项目，项目合同金额为89亿林吉特（约折合144.69亿元人民币）。
公告显示，已接获马来西亚交通部通知，上述联合体中标金马士-新山双线电气化铁路（简称南部铁路）设计、施工、供应、安装、竣工、测试、试运行及维护工程。南部铁路项目正线全长191.14公里；设计客运速度160公里/小时，货运速度90公里/小时；项目工期为四年。
在联合体中，中国中铁在建设部分所占比例为三成，共计约43.41亿元，中国铁建在建设部分占四成份额，共计57.87亿元。
中国铁建A股周二收报10.35元，过去一个月累计上涨14.9%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。