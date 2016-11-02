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中国财经 | 2016年 11月 2日 星期三 08:53 BJT

中国中铁及中铁建联合体获马来西亚铁路项目 金额约145亿元

路透上海11月2日 - 由中国中铁(601390.SS)(0390.HK)、中国铁建(601186.SS)(1186.HK)及中国交建三家组成的联合体近日中标马来西亚南部铁路项目，项目合同金额为89亿林吉特（约折合144.69亿元人民币）。

公告显示，已接获马来西亚交通部通知，上述联合体中标金马士-新山双线电气化铁路（简称南部铁路）设计、施工、供应、安装、竣工、测试、试运行及维护工程。南部铁路项目正线全长191.14公里；设计客运速度160公里/小时，货运速度90公里/小时；项目工期为四年。

在联合体中，中国中铁在建设部分所占比例为三成，共计约43.41亿元，中国铁建在建设部分占四成份额，共计57.87亿元。

中国铁建A股周二收报10.35元，过去一个月累计上涨14.9%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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