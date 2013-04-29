原中国铁道部去年税后利润同比增逾五倍

同期，原铁道部流动比(流动资产合计/流动负债合计)为80%，较2011年底的75%有所提高，说明其短期偿债能力有所增强。

2011年原铁道部税后利润为3,100万元，负债率则为60.63%。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。