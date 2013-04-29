原中国铁道部去年税后利润同比增逾五倍

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月28日 - 最新数据显示，原中国铁道部2012年实现税后利润1.96亿元人民币，同比增逾五倍；负债率则进一步升至62.23%。
中国货币网发布的原铁道部2012年审计报告显示，截止2012年底，原铁道部负债合计2.79万亿元，较2011年底增15.7%；资产总计4.49万亿元，较上年末增长12.8%。
同期，原铁道部流动比(流动资产合计/流动负债合计)为80%，较2011年底的75%有所提高，说明其短期偿债能力有所增强。
2011年原铁道部税后利润为3,100万元，负债率则为60.63%。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。
铁道部拆分后，铁路建设债券仍为政府支持债券。中诚信国际信用评级有限责任公司维持铁路建设债券AAA主体评级，涉及债券存量6,090亿元。
今年以来，中国铁路建设保持加快推进态势。1-3月，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元，同比增长28.0%。而全年安排固定资产投资6,500亿元，其中基础建设投资5,200亿元，均较2012年有所增加。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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