中国铁建中标尼日利亚轻轨项目 项目合同额约18.5亿美元

IPO提速冲击沪综指连五日收跌 金融股拉抬助大盘缩减跌幅
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透上海8月30日 - 中国大型基建公司中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周一稍晚公告称，旗下中铁十八局与中国铁建电气化局组成的联合体中标尼日利亚一轻轨建设项目，项目合同额约18.51亿美元，约占公司2015年营收的2%。
公告称，近日该联合体获得尼日利亚政府部门发来的《卡诺市轻轨（1，2，3，4 号线）项目临时授标函》，该项目线路总长约74.3公里，设计时速100公里／小时，项目第一期工期两年，第二期工期两年。
该授标基于满足融资银行在兴趣函中阐明的所有条件，并由尼日利亚总统最终批准。授标书的有效期为收到之日起三个星期。因此中国铁建认为是否能够最终签订承发包合同尚存在不确定性。
中国铁建A股周一收报9.37元，过去一个月累计上涨5.04%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。