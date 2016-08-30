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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 09:03 BJT

中国铁建中标尼日利亚轻轨项目 项目合同额约18.5亿美元

路透上海8月30日 - 中国大型基建公司中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周一稍晚公告称，旗下中铁十八局与中国铁建电气化局组成的联合体中标尼日利亚一轻轨建设项目，项目合同额约18.51亿美元，约占公司2015年营收的2%。

公告称，近日该联合体获得尼日利亚政府部门发来的《卡诺市轻轨（1，2，3，4 号线）项目临时授标函》，该项目线路总长约74.3公里，设计时速100公里／小时，项目第一期工期两年，第二期工期两年。

该授标基于满足融资银行在兴趣函中阐明的所有条件，并由尼日利亚总统最终批准。授标书的有效期为收到之日起三个星期。因此中国铁建认为是否能够最终签订承发包合同尚存在不确定性。

中国铁建A股周一收报9.37元，过去一个月累计上涨5.04%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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