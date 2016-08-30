中国铁建中标尼日利亚轻轨项目 项目合同额约18.5亿美元

路透上海8月30日 - 中国大型基建公司中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周一稍晚公告称，旗下中铁十八局与中国铁建电气化局组成的联合体中标尼日利亚一轻轨建设项目，项目合同额约18.51亿美元，约占公司2015年营收的2%。

该授标基于满足融资银行在兴趣函中阐明的所有条件，并由尼日利亚总统最终批准。授标书的有效期为收到之日起三个星期。因此中国铁建认为是否能够最终签订承发包合同尚存在不确定性。