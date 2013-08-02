发改委酝酿铁路运价改革--报载

路透上海8月2日 - 据21世纪经济报道周五报导，中国国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，通过提高运价来增加铁路总公司经营收入，有助于增加铁总的还款能力。

报导引述消息人士的话称，目前国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，试图完善铁路运价形成机制，稳步理顺铁路价格关系。改革的总体设计是坚持市场化方向，按照铁路与公路保持合理比价关系的原则制定国铁运价改革。

消息人士指出，力争用2-3年时间将运价理顺到位，并建立铁路货运价格每年随公路货运价格动态调整机制，预计明年国铁货物统一价格将继续适当提高。

今年3月中国铁路总公司成立后，其还债压力相当沉重。消息人士称，铁总自己内部做了测算，今年仅仅偿付借款利息就需要1,300亿元。不仅如此，由于今年铁路投资总额目标的提高，需要借入更多资金。

按照国家发改委和铁总的部署，今年铁路投资总额要从6,500亿元增加到6,900亿元，新增项目从原计划的38个增加到47个。报导称，铁总目前制定的融资计划是银行借款达3,170亿元，发行铁路建设债券1,500亿元，两者相加共占年度投资额的七成左右。

消息人士指出，“虽说上下都在提投融资改革，但短期来看，铁路融资还得靠借款支撑。”因此，铁总近期加紧游说国务院，要求解决存量债务，减少新增债务。其提出的路径之一，是通过提高铁路运价来增加铁路的经营收入，从而增加其还款能力，保持充足的现金流。

不过报导亦认为，货运提价将受到两方面因素的掣肘。前述消息人士称，一方面，目前煤炭等大宗资源品行业不景气，铁路货运量逐月递减；另一方面，各种交通运输方式之间竞争激烈，铁路运价继续提高，将把部分货源推向公路货运。

消息人士还表示，未来铁路将逐步放松运价管制，将铁路客货运价格由政府定价改为政府指导价，允许铁路运输企业在规定范围内，根据市场供求和竞争情况自主确定价格。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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