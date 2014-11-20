中国铁建旗下公司获尼日利亚百亿美元沿海铁路项目合同

路透上海11月20日 - 据人民网周四早间报导，中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)旗下中国铁建中非建设公司已与尼日利亚政府正式签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同。这一总金额为119.7亿美元合同的签署，标志着中国对外工程承包史上单体合同金额最大项目取得实质进展。

该项目全长折算单线里程达1,402公里，全线将设车站22座，设计时速120公里。据中铁建董事长孟凤朝介绍，由于建设用工本土化，项目施工期间将为尼提供近5万个直接就业机会、15万个间接就业机会，运营期间还可提供2万至3万个固定就业岗位。

他还指出，尼沿海铁路全线将采用中国铁路技术标准，这将带动施工机械、机车车辆、钢材、机电产品等价值接近40亿美元的中国装备出口。

尼日利亚现有铁路全长约3500公里，其中绝大部分为殖民地时期修建的窄轨单线铁路，由于缺乏维护及管理不善，目前全国超过70%的运力和90%的社会经济活动主要通过公路完成，严重制约了尼社会经济发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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