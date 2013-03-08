铁道部政企分离后成立的企业应具备市场融资能力--副部长

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京3月8日 - 中国铁道部副部长胡亚东周五表示，未来铁道部政企分开后，分拆后成立的铁路实体企业应具备市场化的融资能力。
在参加全国两会间隙，当被问及铁道部政企分开后，铁路企业信用等级是否会被降低时，他指出，“企业通过自身努力，应该具有市场的竞争能力和融资能力。”
他还表示，未来在国务院大部制改革方案通过后，铁道部的政企分离应该会很快，“但真正按企业制度方向，将企业搞好，那是长期的事情。”
据21世纪经济报 道此前引述消息指，本次国务院机构改革方案之一就是铁道部将分拆为国家铁路总局和中国铁路总公司，其中国家铁路总局将按照副部级的设置并入大交通部。
截至目前，铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,591亿元人民币。其中：中国铁路建设债券合计金额6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额1,060亿元、短期融资债券合计金额221亿元。
消息人士1月底曾向路透表示，今年铁道部企业债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度；是次铁道部的企业债评级为AAA。(完)
(发稿 林琦/康熙泽; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。