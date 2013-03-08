铁道部政企分离后成立的企业应具备市场融资能力--副部长

路透北京3月8日 - 中国铁道部副部长胡亚东周五表示，未来铁道部政企分开后，分拆后成立的铁路实体企业应具备市场化的融资能力。

在参加全国两会间隙，当被问及铁道部政企分开后，铁路企业信用等级是否会被降低时，他指出，“企业通过自身努力，应该具有市场的竞争能力和融资能力。”

他还表示，未来在国务院大部制改革方案通过后，铁道部的政企分离应该会很快，“但真正按企业制度方向，将企业搞好，那是长期的事情。”

据21世纪经济报 道此前引述消息指，本次国务院机构改革方案之一就是铁道部将分拆为国家铁路总局和中国铁路总公司，其中国家铁路总局将按照副部级的设置并入大交通部。

截至目前，铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,591亿元人民币。其中：中国铁路建设债券合计金额6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额1,060亿元、短期融资债券合计金额221亿元。

消息人士1月底曾向路透表示，今年铁道部企业债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度；是次铁道部的企业债评级为AAA。(完)

(发稿 林琦/康熙泽; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。