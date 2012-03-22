今年将研究制定铁路体制改革方案

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月22日电---中国政府网显示,国务院已批转相关意见,2012年深化经济体制改革重点工作包括研究制定铁路体制改革方案,鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.
刊登在中国政府网网站的意见稿称,2012年要深化电力体制改革,提出理顺煤电关系的改革思路和政策措施.加快财税体制改革,稳步扩大营业税改征增值税试点行业和地区范围,适时扩大房产税试点范围.
深化金融体制改革,积极培育面向小型微型企业和"三农"(农业、农村、农民)的小型金融机构,修订《贷款通则》,合理引导民间融资,深化利率市场化改革,健全新股发行制度和退市制度等.
意见还提出,深化资源性产品价格改革,稳妥推进电价改革,实施居民阶梯电价改革方案,深化成品油价格市场化改革择机推出改革方案;全面推进地方财政预算、决算公开.(完)
更多详情,请点选中国政府网网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)