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中国财经 | 2012年 3月 22日 星期四 18:24 BJT

今年将研究制定铁路体制改革方案

路透北京3月22日电---中国政府网显示,国务院已批转相关意见,2012年深化经济体制改革重点工作包括研究制定铁路体制改革方案,鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.

刊登在中国政府网网站的意见稿称,2012年要深化电力体制改革,提出理顺煤电关系的改革思路和政策措施.加快财税体制改革,稳步扩大营业税改征增值税试点行业和地区范围,适时扩大房产税试点范围.

深化金融体制改革,积极培育面向小型微型企业和"三农"(农业、农村、农民)的小型金融机构,修订《贷款通则》,合理引导民间融资,深化利率市场化改革,健全新股发行制度和退市制度等.

意见还提出,深化资源性产品价格改革,稳妥推进电价改革,实施居民阶梯电价改革方案,深化成品油价格市场化改革择机推出改革方案;全面推进地方财政预算、决算公开.(完)

更多详情,请点选中国政府网网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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