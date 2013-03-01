若中国铁道部与交通部整合 铁道债料有较大结构性机会--广发

路透香港3月1日 - 针对近日媒体报道称今年中国两会可能讨论铁道部并入交通部的大部委改革，广发证券报告指出，若上述方案得以实施，则现有的铁道债有较大结构性机会，相比金融债利率在一段时间内可能出现明显回落。

广发证券周五发布固定收益报告表示，基于铁道债目前与金融债之间的利差过大，再加上大部委改革事实上会降低未来铁道债的供给，在不考虑利率风险的情况下，铁道债有较大的结构性机会，相比金融债的利差在一段时间内可能出现50BP(基点)以上的回落。

“建议(投资者)在不增加利率风险暴露和久期风险的基础上，增加中长期铁道债的头寸。”报告称。

路透1月初援引两位来自官方的消息人士透露，中国新一届政府将启动大部制改革，而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部，其次是实行大交通运输部。文化部的改革方案是将新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部，大交通运输部是将铁道部并入到交通运输部。

报告认为，历史数据来看，铁道债的收益率相对于金融债的溢价率平均在20%附近。目前的铁道债和金融债之间的溢价事实上偏高，理论上至少有50bp的下行空间，而铁路投资加速上升，导致铁道债的供给相对于金融债偏高，是溢价维持在高位的主要原因。

“如果铁道部并入交通部，我们认为这意味着铁道部投资增速未来几年出现大幅上升的概率将明显下降。”报告称，基于对政府运行机制的理解，融资需求受限将使得铁道债的新增水平保持在低位，如果铁道债仍然被视作“公共部门实体的债权”，供给风险的下降对铁道债的正面作用会凸显。

中国铁路部门一直以来既有政府监管职能，又有企业经营任务；既有盈利压力，又有公益性质。2012年铁路经营总收入完成9,752亿元人民币，同比增长15%。

而铁路投资仍将是中国“稳增长”的重要途径.今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元，其中基础建设投资5,200亿元，均较2012年有所增加。 (完)

(发稿 赵红梅；审校 张喜良)

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