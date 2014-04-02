中国铁路货物运价市场化破冰 神华旗下准池铁路获准首尝自主定价

路透上海4月2日 -中国第一条获准货物运价市场化的铁路即将诞生。国家发改委网站周二刊登通知称，由神华集团有限公司控股的准池铁路获准在开通运营后，其货物运输价格实行市场调节，由铁路运输企业与用户、投资方协商确定具体运价水平。

准池铁路由神华集团有限责任公司控股，与地方企业合资建设、经营。线路全长约180公里，跨内蒙古、山西两省区，目前尚处于建设阶段，计划今年上半年开通运营。该线为新建铁路，由企业投资，建成通车后将为用户提供新的运输路径选择。

通知指出，此次按照推进市场化改革的方向，考虑准池铁路投资、经营模式特点，放开了该线货物运输价格，实行市场调节。这是国内放开铁路运输价格的首次尝试。实施后，将对推进铁路投融资体制改革，鼓励、引导社会资本投资建设铁路，促进铁路健康可持续发展发挥积极作用。

据发改委网站，神华集团旗下另一条铁路包神铁路的货运价格由政府定价改为政府指导价，自4月1日起，基准运价率由现行每吨公里0.15元人民币调整为0.2元，铁路运输企业可在上浮不超过10%、下浮不限的范围内，根据市场供求情况自主确定具体运价水平。

神华集团旗下中国神华(601088.SS)(1088.HK)年报显示，神华准池铁路有限公司注册资本47.1亿元，其中中国神华持有85%股份。

准池铁路是连接大准铁路和朔黄铁路的一条铁路，总投资134.56亿元，建成后年运输能力可达2亿吨以上。准池铁路的直接和间接吸引区域几乎可以涵盖内蒙西部的主要煤炭产区，目前蒙西煤炭外运能力缺口较大，准池铁路建成后，可在路网上将形成一条新的内蒙西部煤炭运输大能力通道。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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