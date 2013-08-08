铁路总公司追加今年基建投资--新华

路透北京8月8日 - 新华社周四报道，中国铁路总公司确认将追加今年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。

报道称，今年新增铁路营业里程也将增至5,500公里。预计到年底，全国铁路营业里程将突破10万公里，高速铁路里程将突破1万公里。

在年初召开的全国铁路工作会议上，时任铁道部部长的盛光祖表示，2013年全国铁路安排固定资产投资6,500亿元，其中基本建设投资5,200亿元，新线投产5,200公里以上。

报道并援引中国铁路总公司负责人的话称，今年3月铁路实行政企分开后，铁路改革、建设和运营态势良好。7月份实现了货运量转跌为增，完成货物发送量2.6亿吨，同比增加646万吨。

在中国经济增速放缓逼近下限之际，两周前的国务院常务会议提出，要按照统筹规划、多元投资、市场运作、政策配套的基本思路，推进铁路投融资体制改革。通过改革全面开放铁路建设市场。

铁路总公司确认，近期启动了成立后第一次铁路机车、动车组、客车及货车采购工作，总购置规模超过500亿元。今年1-7月，全国铁路固定资产投资完成2,617.45亿元，比上年同期增长16.0%。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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