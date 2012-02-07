分析：中国铁道部改革举步维艰

1月19人口在上海火车站拍到的场景。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京2月1日电（记者 Michael Martina）---张东（音）对今年春运购票颇感失望。中国百姓对很多政府机构有怨言，铁道部则成为了众矢之的。

中国铁道部今年春运前推出网络购票系统，希望能取代排长队购票的方式。但这一想法并未实现。购票系统启动数分钟後就瘫痪，与售票点买票一样令人恼火。每年春运期间，中国有2亿人乘火车“迁徙”。

春节前几天，老家在华中地区的26岁医科学生张东拖着箱子从过街天桥去北京西客站，他说：“网络购票系统太烂了。为买到一张票我刷了一整夜。”

中国铁道部深受丑闻困扰，麻烦不断，新推出的网络购票饱受诟病。去年7月温甬线高铁事故造成40人死亡。

但数十年来，铁道部对改革一直无动于衷。中央领导层想将铁道部与其它部门合并，并取消铁道部独立司法系统，但均遭铁道部拒绝。铁道系统目前共有210万名职工。

经济学家和政策顾问指出，改革的突破口在“既得利益者”，这样才能促进市场新一轮增长，并创造就业。部分官员暗示将采取行动，而高层领导一直迟不表态。

网络购票系统瘫痪後，外界指责铁道部订票网建设招标缺乏透明性，将合同交给下属企业负责。

北京理工大学经济学教授、社会评论家胡星斗称，中国政府缺乏从根上改变这一制度的能力。

**改革举步维艰**

数十年来，中国铁道部权力并未减弱，但有些事情发生了变化，例如腐败的程度。

22年前，受贿1,100美元、一枚金戒指和一台冰箱，让铁道部一名副部长下了台。

《新世纪》12月刊报导称，原铁道部副总工程师张曙光2002年在美国洛杉矶耗资86万美元购买一栋别墅，而张曙光每月工资仅为数百美元。

此外，原铁道部部长刘志军因严重违纪下台，以及7月温甬线特别重大动车事故，这些丑闻促使各方呼吁改革或取消铁道部。

中国政府承诺，未来五年将实现铁道部政企职能分离。官方媒体报导称，铁道部内部司法将移交地方，今年6月完成改制。

新加坡国立大学东亚研究所资深研究员薄智跃称：“许多确实是腐败案件，但有时只是政治斗争的结果。”

北京交通大学铁路专家赵坚曾抨击过中国高铁扩张，他指出，铁道部目前改革也可能遭受挫折。例如，铁道部负债高达22亿美元，这或阻止其政企分离。

但如果铁道部改革失败，这将预示着，解决体制内其它既得利益者问题时也将面临麻烦。

胡星斗称，铁道部和其它既得利益团体抵制改革，将激起众怒。民众将对政府产生信任危机。

“最重要的是，这些垄断部门让私营企业朝夕不保，难于生存，这将进一步扭曲中国经济结构。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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