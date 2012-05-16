中国铁路基建投资略见起色

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月16日电---在中国经济增速仍陷下行通道之际,铁路基建投资略见起色,今年1-4月铁路固定资产投资和基本建设投资同比降幅连续第三个月缩窄,4月当月新增投资亦较上月有所回升.
中国铁道部周五公布数据显示,1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%;其中基本建设投资累计完成717.1亿元,同比减54.1%,亦较1-3月的60.9%收窄.
经路透测算,4月当月新增投资亦较上月回升,单月固定资产投资和基建投资分别为300亿和291亿元,均高於3月.
中国4月宏观数据一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.分析人士预计後续的扩大投资、刺激内需的财政举措亦可能鱼贯而至.
另外,上海证券报周三引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,显示固定资产投资及制造业放缓影响需求.铁路投资是否会加速回温是一重要观察指标.
中国铁道部财务司最新数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率为60.62%,与去年末几无变化.
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2012年1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 896 596 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168
同比增幅(%) -48.3 -51.0 -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5
基本建设投资
2012年1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 717 426 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376
同比增幅(%) -54.1 -60.9 -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。