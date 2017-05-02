中国铁路总公司去年净利同比增长58% 大额减税成为盈利主因

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。
刊登在中国货币网的年报显示，去年公司实现总收入9,074.48亿元，同比减少0.96%；税前亏损为11.73亿元。而该公司去年1-9月税前亏损为18.55亿元，在缴纳37.22亿元所得税后，净亏损55.77亿元。
从铁总的主业来看，重要指标营业比（合计运输成本／合计运输收入）去年为120%，上年为115%。铁总自2013年成立以来，该指标持续上涨，自2014年起超出100%，显示铁路运输成本上升较快。
2016年，中铁总运输收入合计5,928.36亿元，同比增加1.56%。这也是中铁总成立以来运输收入首次取得增长。而运输成本为7,084.54亿元，同比增5.36%。
从资产负债比率来看，中国铁路总公司去年为65.03%，较上年的65.57%略有下降，负债比连续两年略有上增的势头得以暂歇。
今年铁路总公司仍将进行大规模铁路项目投资。公司1月初曾透露，今年铁路行业投资将保持去年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，同时今年将努力提高铁路资本经营效益。
去年全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元人民币，其中国家铁路完成7,676亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。