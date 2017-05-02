中国铁路总公司去年净利同比增长58% 大额减税成为盈利主因

路透上海5月2日 - 中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。

刊登在中国货币网的年报显示，去年公司实现总收入9,074.48亿元，同比减少0.96%；税前亏损为11.73亿元。而该公司去年1-9月税前亏损为18.55亿元，在缴纳37.22亿元所得税后，净亏损55.77亿元。

从铁总的主业来看，重要指标营业比（合计运输成本／合计运输收入）去年为120%，上年为115%。铁总自2013年成立以来，该指标持续上涨，自2014年起超出100%，显示铁路运输成本上升较快。

2016年，中铁总运输收入合计5,928.36亿元，同比增加1.56%。这也是中铁总成立以来运输收入首次取得增长。而运输成本为7,084.54亿元，同比增5.36%。

从资产负债比率来看，中国铁路总公司去年为65.03%，较上年的65.57%略有下降，负债比连续两年略有上增的势头得以暂歇。

今年铁路总公司仍将进行大规模铁路项目投资。公司1月初曾透露，今年铁路行业投资将保持去年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，同时今年将努力提高铁路资本经营效益。

去年全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元人民币，其中国家铁路完成7,676亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里。（完）