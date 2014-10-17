发改委核准三条铁路新建或扩建项目 投资总额近千亿

路透上海10月17日 - 中国加大投资稳增长的步伐正在加快。中国发改委周四核准三条铁路新建或扩建项目，包括辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程等，投资估算总额为958.78亿元人民币。

刊登在发改委网站的公告称，辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程项目投资估算总额为256.38亿元；玉溪至磨憨铁路项目投资估算总额为445.1亿元；大理至瑞丽铁路项目总投资257.3亿元。

上述项目的核准公告中均详细介绍项目的资金来源，其中玉溪至磨憨铁路线路项目由中国铁路总公司和云南省共同出资建设，利用亚洲开发银行贷款3.5亿美元，由中国铁路总公司还款付息。具体资本金比例及资金筹措方案在可行性研究阶段确定。

辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程项目资本金占总投资的35%，由内蒙古中电物流路港有限责任公司自筹解决；其余使用中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)贷款。

发改委还同意对高黎贡山越岭段等局部线路建设方案进行调整，包括高黎贡山隧道、怒江特大桥等工程方案。调整后大理至瑞丽铁路正线全长330公里。项目总投资257.3亿元（其中工程投资254亿元，机车车辆购置费3.3亿元）。

为发挥好投资对稳增长的关键性作用，中国国家发展改革委员会周二表示，要加快水利工程投资计划下达进度。对建设条件成熟的项目，抓紧安排资金，力争尽早开工建设。并鼓励社会资本以特许经营、参股控股等方式参与。

今年前八个月，中国全国固定资产投资（不含农户）增长16.5%，增速虽然比去年同期有所回落。但是基础设施投资依然保持了较快增长。其中，交通固定资产投资增速明显加快，完成铁路、公路、水路固定资产投资13,637亿元人民币，同比增长13.7%，延续了近几个月来的持续加快态势。

(发稿 倪蔚丹；审校 沈燕/黄凯)

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