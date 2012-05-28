涉嫌强奸幼女的河南官员被刑事拘留

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京5月27日电---新华社周日报导，河南省永城市委办公室原副主任李新功因涉嫌强奸未成年女性十余名，日前已被永城市公安机关刑事拘留。
报导称，永城市委外宣办表示，李新功案件发生後，永城市委、市政府要求司法机关依法从重从快严惩，决不姑息。
此事引发新浪微博网友热议。“现在的官员都是这副样子。太糟糕了。”一名微博用户写道。“狗官到处都有。必须处理才能平息公众的愤怒。”另外一名用户写道。
尽管中国政府鼓励民众通过互联网揭露腐败和权力滥用，尤其是在基层，但对高层官员的相关评论则控制得比较严格。
前重庆市委书记薄熙来3月被撤职，其夫人涉嫌杀害一名英国人，民众一度可以在网络上就此自由讨论，不过该话题随後很快遭屏蔽。
中国共产党长期以来努力根除腐败，因担忧一旦问题失控，可能影响政治体制。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。