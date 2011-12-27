中国商务部发放明年首批稀土出口配额

中国去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透北京12月27日电---中国商务部周二向符合条件企业下达2012年第一批稀土出口配额共10,546吨,其中轻稀土和中重稀土出口配额分别为9,095吨和1,451吨.
商务部网站刊登新闻稿公布2012年稀土出口企业名单,并向这12家企业(包括五矿集团旗下三家公司)下达了上述出口配额.
同时,商务部为20家(包括包钢集团旗下4家公司)待审核企业预留第一批出口配额,其中轻稀土预留12,605吨,中重稀土为1,753吨.
中国自2012年起对稀土出口配额按照轻稀土和中重稀土分类管理,明年第一批稀土出口配额下达数量约为企业全年应得配额量的80%.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
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