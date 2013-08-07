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中国财经 | 2013年 8月 7日 星期三 18:31 BJT

工信部称将开展三个月专项行动 打击稀土开采等环节违法行为

路透北京8月7日 - 中国工信部周三表示，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。

工信部网站刊登八部门联合通知称，本次专项行动的责任主体是稀土生产地地方人民政府，旨在促进稀土行业持续健康发展。

专项行动主要任务包括检查地方各级政府执行指令性生产计划、开采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况；对辖区内稀土矿山、冶炼分离和贸易企业（含中央企业）逐一进行核查。(完)

浏览原文点选工信部网站链接：(here)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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