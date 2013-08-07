工信部称将开展三个月专项行动 打击稀土开采等环节违法行为

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发
路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京8月7日 - 中国工信部周三表示，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。
工信部网站刊登八部门联合通知称，本次专项行动的责任主体是稀土生产地地方人民政府，旨在促进稀土行业持续健康发展。
专项行动主要任务包括检查地方各级政府执行指令性生产计划、开采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况；对辖区内稀土矿山、冶炼分离和贸易企业（含中央企业）逐一进行核查。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。
路透北京4月6日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。