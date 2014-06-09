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中国财经 | 2014年 6月 9日 星期一 14:47 BJT

中国2014年度稀土矿开采总量提高近12%

路透香港6月9日 - 中国国土资源部近日下发通知称，2014年度中国稀土矿开采总量将较2013年度提高近12%。

中国稀土矿开采总量占全球开采总量的90%以上。

国土资源部近日下发《关于下达2014年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》指出，2014年度稀土矿开采总量指标为10.5万吨。2013年度的开采总量为9.38万吨。

《通知》还称，2014年度钨矿开采总量控制指标为8.9万吨。（完）

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