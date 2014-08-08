今年将继续保持对稀土领域不法行为的高压态势--工信部官员

路透北京8月8日 - 中国工业和信息化部周五表示，今年将继续保持对稀土生产和流通领域违法违规行为的高压态势，还将通过稀土专用发票、数据共享、完善举报制度等手段，及时发现问题和实施查处。

新华社援引工信部原材料工业司巡视员、稀土办公室主任贾银松称，要督促地方坚决查处违法违规行为，对个别地方政府监管责任不落实，官商勾结，违规审批项目等行为进行问责。通过加大打非治违、打击走私、打击官商勾结的力度，治乱，治散，治本，促进稀土产业健康发展。

他指出，去年8月以来工信部会同公安部、国土资源部、环境保护部等七个部门开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，并对检查出的问题进行挂牌督办，先后查处违法盗采案件46起，责令126家违规生产企业停产整顿，并吊销161家稀土企业的经营执照，累计查扣涉案的稀土原料和非法稀土产品1.9万吨。

全国海关还查获走私案件九起，查获涉案的稀土产品2,300吨，涉案价值5,200万元。

尽管如此，贾银松提到，当前中国稀土行业还存在一些突出问题。其中，非法盗采、无计划生产时有发生，而且形成集开采、生产、流通、走私为一体的黑色利益链条，严重扰乱市场秩序，导致稀土产品价格的大幅下降。

中国海关周五公布数据,7月稀土出口1,799吨,较上月上升15.6%。

中国商务部条法司负责人周五发表谈话称，中方对美、欧、日诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案中，中方出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决感到遗憾。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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