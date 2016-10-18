中国工信部称到2020年稀土年度开采量控制在14万吨内 不再新增采矿权

路透北京10月18日 - 中国工业和信息化部日前印发稀土行业发展规划（2016－2020年）称，合理调控稀土开采、生产总量，到2020年年度开采量控制在14万吨以内；并要严格市场准入制度，除六家大型稀土企业集团外不再新增采矿权。

工信部网站周二刊登规划全文并称，将通过中央财政科技计划（专项、基金等）等渠道统筹支持稀土科技研发工作，落实企业研发费用税前加计扣除政策。充分利用工业转型升级专项等现有资金渠道，对符合条件的稀土高端应用、智能制造等项目给予支持。

“研究新材料‘首批次’应用保险补偿机制，支持符合条件的稀土新材料应用推广。”通知称，争取中央财政继续开展重点资源地稀土产业转型升级试点工作。

同时，鼓励政府和民间资本建立稀土产业发展基金，引导社会资源投资稀土新材料应用领域；鼓励金融机构创新符合稀土行业发展特点的信贷产品和服务，合理加大信贷支持力度；支持符合条件的稀土企业上市融资、发行债券。

通知并称，继续支持内蒙古包头、四川凉山等重点资源地完善矿区资源保护和监控设施，加强稀土矿采选项目技术改造。加强对探明的大中型矿产地资源储备和保护，划定一批国家规划矿区，实行统一规划，推动优质资源保护与合理利用。

同时，严格执行国家和地方污染物排放标准，对建设项目和企业环评严格审查，坚决淘汰落后产能；落实稀土矿山地质环境保护与治理恢复保证金制度和经济责任，加强尾矿库处理处置与综合利用，实行生产排污许可证制度。

六大稀土集团包括：中国五矿集团公司、中国铝业公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司和广东省稀土产业集团。（完）

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