商务部：2013年第一批稀土出口配额为15,501吨

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
路透北京12月28日 - 中国商务部周五公布,2013年第一批稀土出口配额为15,501吨,并称下达数量约为2012年配额总量的50%.
商务部网站刊登通知称,该配额中,轻稀土出口配额为13,563吨,中重稀土1,938吨.
其配额安排表显示,获得出口配额的公司仍为24家,包括包钢集团公司和五矿集团等.其中包钢集团共获得出口配额1,811吨居首.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透上海2月17日 - 中国股市沪综指周四收涨0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加31亿元人民币，连续第四日上升；两市两融余额为8,959.1亿元，创四周来高点。
路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。