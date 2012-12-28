商务部：2013年第一批稀土出口配额为15,501吨

路透北京12月28日 - 中国商务部周五公布,2013年第一批稀土出口配额为15,501吨,并称下达数量约为2012年配额总量的50%.

商务部网站刊登通知称,该配额中,轻稀土出口配额为13,563吨,中重稀土1,938吨.

其配额安排表显示,获得出口配额的公司仍为24家,包括包钢集团公司和五矿集团等.其中包钢集团共获得出口配额1,811吨居首.(完)