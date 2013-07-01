中国商务部下达2013年第二批稀土出口配额15,500吨

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京7月1日 - 中国商务部周一下达2013年第二批稀土出口配额15,500吨，其中轻稀土配额13,821吨，中重稀土配额1,679吨。
商务部网站公布的稀土出口配额下达表显示，获得出口配额的公司仍为24家，其中包钢集团公司获得配额最高，为1,755吨；此外，中国五矿集团获得配额973吨，中国中铝公司为469吨。
商务部去年12月下达的2013年第一批稀土出口配额总量为15,501吨。今年全年配额总量则与2012年的30,996吨几乎相当。（完）
欲览详情，请点击商务部网站(here)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。