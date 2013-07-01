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中国财经 | 2013年 7月 1日 星期一 17:22 BJT

中国商务部下达2013年第二批稀土出口配额15,500吨

路透北京7月1日 - 中国商务部周一下达2013年第二批稀土出口配额15,500吨，其中轻稀土配额13,821吨，中重稀土配额1,679吨。

商务部网站公布的稀土出口配额下达表显示，获得出口配额的公司仍为24家，其中包钢集团公司获得配额最高，为1,755吨；此外，中国五矿集团获得配额973吨，中国中铝公司为469吨。

商务部去年12月下达的2013年第一批稀土出口配额总量为15,501吨。今年全年配额总量则与2012年的30,996吨几乎相当。（完）

欲览详情，请点击商务部网站(here)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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