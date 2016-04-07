中国工信部下达今年第一批稀土生产控制计划 矿产品计5.25万吨

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月7日 - 中国工业和信息化部下达2016年第一批稀土生产总控制计划，矿产品和冶炼分离产品全国合计分别为5.25万吨、4.5万吨。
工信部网站周四刊登通知称，计划集中下达给六家稀土大集团, 在集团外的原有计划企业指标要继续核减。其合计矿产品指标为52,440吨，冶炼分离产品为44,805吨。
六大稀土集团包括：中国五矿集团公司、中国铝业公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司和广东省稀土产业集团。
其他中央企业或省（区）矿产品和冶炼分离产品指标分别为60吨和195吨。
通知称，矿山企业没有采矿许可证、安全生产许可证，或有关主管部门明确要求停产的；稀土冶炼分离企业使用已列入禁止或淘汰目录的落后生产工艺和冶炼分离产能低于2000吨（REO）/年的等企业不应活的计划指标。
在稀土整治中发现存在违法违规行为、超计划生产、环境污染和安全隐患的，尚未按要求整改完毕的企业，要核减直至取消计划。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)