中国当局准备取消稀土出口关税和配额--消息

路透北京/香港6月4日 - 中国稀土出口关税和配额政策今年稍早遭世界贸易组织(WTO)裁定,这些措施具有歧视性，消息人士对路透表示，中国准备取消受争议的稀土出口关税和配额。

遵守WTO规则的作法，将是中国政府的一项技术性调整，不过中国希望提高定价权力，并增加稀土下游产业份额的长期计划并没有改变。

“WTO的裁定并没有改变中国的策略，只影响到中国的可用手段，”独立资源分析师David Abraham表示。

“当前主流工具是税负、汇率以及将业者整合为少数几家的监管举措。”

中国因不满全球市场稀土价格过低，难以弥补生产过程的环保成本，在2010年实施了严厉的出口配额和关税措施。

这些措施导致稀土价格跳涨了三倍，但WTO专家小组3月指出，这些关税让中国国内消费方享有优于外国竞争对手的不公平优势，违背了国际贸易规则。

一位与政府往来的业内消息人士称，尽管中国对裁决提出上诉，但预料将别无选择，只能接受裁决，并可能到明年时取消稀土、钨和钼的出口限制。由于未被授权接受媒体采访，他拒绝透露身份。

”可能会在明年取消，“该消息人士并表示，如果顺利，之后对其它产品的出口配额也可能取消。

稀土价格料将由资源税的一项修改给予支撑。一些试点地区已经准备修改，包括江西省的赣州。

”我认为中国向WTO上诉的成功希望不大，他们意识到了这点，“位于阿姆斯特丹的咨询师Ryan Castilloux说。

”所以我认为他们正在研究长期发展所需要的作法，把曾经是出口壁垒的东西，变成资源税，因此总的效果是正面的。“(完)

(编译 张荻/王洋; 审校 蔡美珍)

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