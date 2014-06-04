中国当局准备取消稀土出口关税和配额--消息

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京/香港6月4日 - 中国稀土出口关税和配额政策今年稍早遭世界贸易组织(WTO)裁定,这些措施具有歧视性，消息人士对路透表示，中国准备取消受争议的稀土出口关税和配额。
遵守WTO规则的作法，将是中国政府的一项技术性调整，不过中国希望提高定价权力，并增加稀土下游产业份额的长期计划并没有改变。
“WTO的裁定并没有改变中国的策略，只影响到中国的可用手段，”独立资源分析师David Abraham表示。
“当前主流工具是税负、汇率以及将业者整合为少数几家的监管举措。”
中国因不满全球市场稀土价格过低，难以弥补生产过程的环保成本，在2010年实施了严厉的出口配额和关税措施。
这些措施导致稀土价格跳涨了三倍，但WTO专家小组3月指出，这些关税让中国国内消费方享有优于外国竞争对手的不公平优势，违背了国际贸易规则。
一位与政府往来的业内消息人士称，尽管中国对裁决提出上诉，但预料将别无选择，只能接受裁决，并可能到明年时取消稀土、钨和钼的出口限制。由于未被授权接受媒体采访，他拒绝透露身份。
”可能会在明年取消，“该消息人士并表示，如果顺利，之后对其它产品的出口配额也可能取消。
稀土价格料将由资源税的一项修改给予支撑。一些试点地区已经准备修改，包括江西省的赣州。
”我认为中国向WTO上诉的成功希望不大，他们意识到了这点，“位于阿姆斯特丹的咨询师Ryan Castilloux说。
”所以我认为他们正在研究长期发展所需要的作法，把曾经是出口壁垒的东西，变成资源税，因此总的效果是正面的。“(完)
(编译 张荻/王洋; 审校 蔡美珍)
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