中国称随时准备应对稀土出口争端

他指出，本案涉案的九种工业原材料的出口管理模式与稀土的管理模式在很大程度上有相似性，因此本案专家组和上诉机构的分析可能有一定的参照价值，但中国对稀土的管理不再采取单一的贸易政策，而是更多地通过产业政策、环保措施，全面地规范国内的生产、消费以及稀土出口。（完）