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中国财经 | 2012年 2月 2日 星期四 10:24 BJT

中国称随时准备应对稀土出口争端

路透北京2月1日电---中国商务部条法司司长李成钢周三表示，中国随时准备着按照世贸规则和程序，应对稀土出口争端。

1月底，世界贸易组织（WTO）裁定中国九种原材料限制出口的行为不合理，此项裁决，涉及铝土、焦炭、黄磷和锌等九种原材料，其中未包括稀土。

不少美国议员认为，应再接再厉，迫使中国取消稀土出口限制。

李成钢表示：“对於世贸成员方对我国稀土采取类似的行动，我们随时准备着按照世贸规则和程序予以应对。”

他指出，本案涉案的九种工业原材料的出口管理模式与稀土的管理模式在很大程度上有相似性，因此本案专家组和上诉机构的分析可能有一定的参照价值，但中国对稀土的管理不再采取单一的贸易政策，而是更多地通过产业政策、环保措施，全面地规范国内的生产、消费以及稀土出口。（完）

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