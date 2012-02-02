中国称随时准备应对稀土出口争端

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月1日电---中国商务部条法司司长李成钢周三表示，中国随时准备着按照世贸规则和程序，应对稀土出口争端。
1月底，世界贸易组织（WTO）裁定中国九种原材料限制出口的行为不合理，此项裁决，涉及铝土、焦炭、黄磷和锌等九种原材料，其中未包括稀土。
不少美国议员认为，应再接再厉，迫使中国取消稀土出口限制。
李成钢表示：“对於世贸成员方对我国稀土采取类似的行动，我们随时准备着按照世贸规则和程序予以应对。”
他指出，本案涉案的九种工业原材料的出口管理模式与稀土的管理模式在很大程度上有相似性，因此本案专家组和上诉机构的分析可能有一定的参照价值，但中国对稀土的管理不再采取单一的贸易政策，而是更多地通过产业政策、环保措施，全面地规范国内的生产、消费以及稀土出口。（完）
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。