中国取消稀土出口配额管理

路透北京1月5日 - 据《上海证券报》报导，中国商务部调整了出口许可目录，稀土被取消配额管理。

全球逾90%的稀土产出来自中国。中国2010年提高稀土出口关税并实施严格的配额管理，称国际市场上稀土的低廉价格不足以体现稀土开采的环境成本，但日本、欧洲和美国的稀土进口商则抱怨此举违反贸易规则。