中国取消稀土出口配额管理

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京1月5日 - 据《上海证券报》报导，中国商务部调整了出口许可目录，稀土被取消配额管理。
全球逾90%的稀土产出来自中国。中国2010年提高稀土出口关税并实施严格的配额管理，称国际市场上稀土的低廉价格不足以体现稀土开采的环境成本，但日本、欧洲和美国的稀土进口商则抱怨此举违反贸易规则。
去年3月世界贸易组织（WTO）裁定中国的稀土等产品出口管理措施违规，此后外界普遍预计中国将取消配额管理，代之以提高资源税。
中国政府通过严格控制国内稀土生产以及打击稀土非法生产和走私等措施，寻求提升中国对稀土产品的定价能力。
中国还提高环境标准和生产标准，并鼓励大型国企接手规模较小的民营稀土生产商。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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