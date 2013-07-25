中国存款利率上限今明两年不会放开--官员

沪综指收跌终结四连升 雄安概念吸“血”效应下创业板领跌
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。
路透上海7月25日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会放开，而实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。
中国证券报周四引述吴晓灵称，在正利率情况下，存款利率稍微慢一点放开有好处，因为决定配置资源的利率不是存款利率，而是贷款利率和资产利率，目前资产利率已经放开。
她谈到，银行、企业等微观主体的财务约束都不够。一旦放开存款利率上限，带来的必定是存款利率大战，这不利于金融机构的稳健经营。
吴晓灵并认为，中国金融结构的扭曲在于间接金融太强大，直接金融太弱。未来要大力发展直接融资，这有赖于明晰各种金融产品的法律关系和风险承担。
中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。(完)
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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