中国利率市场化再进一步

* 贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行

* 首笔一年期LPR报在5.71%

* 中长期信贷市场利率实现市场化

* 未来一段时间LPR或呈上升趋势

路透北京10月25日 - 中国推进利率市场化又迈出重要一步。央行周五宣布，今日起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行，以进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价。

中国货币网报价页面显示，北京时间11:30，首笔一年期LPR报在5.71%。目前金融机构人民币一年期贷款利率为6.00%。

央行新闻稿称，贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。

“以后央行公布的贷款基准利率会慢慢淡出，未来推出的金融产品将以这个最优贷款利率为基准，这样就把短期的货币市场和中长期的信贷市场的利率都做到了市场化。”中信证券银行业分析师王一峰称。

央行表示，贷款基础利率集中报价和发布机制作为市场利率定价自律机制的重要组成部分，是上海银行间同业拆放利率（Shibor）机制在信贷市场的进一步拓展和扩充，有利于强化金融市场基准利率体系建设，促进定价基准由中央银行确定向市场决定的平稳过渡。

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)午后则发布新闻稿称，已与中国宝安集团股份有限公司、深国投商用置业（集团）有限公司在深圳分别签署了基于LPR报价的首单一年期贷款协议，合同金额总计5.5亿元人民币。

Shibor为18家银行报价计算出的人民币同业拆出算术平均利率。尽管央行已连续七年不懈打造Shibor，但利率图谱显示，一个月以下品种走势仍主要追随银行间质押式回购利率，受市场回购利率指引；当前三个月以上品种报价，无论走势还是利率水平，都与市场实际利率水平存在较大的偏离。

“长期来看，这两条收益率曲线，一个在短端（Shibor），一个在中长端（LPR），最好能合成一条。这样我们的市场化收益率曲线就形成了。央行这个思路很好。”王一峰说。

贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上，指定发布人对报价进行加权平均计算，形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。运行初期向社会公布一年期贷款基础利率。

央行表示，LPR集中报价和发布机制有利于完善中央银行利率调控机制，为进一步推进利率市场化改革奠定制度基础。

**未来LPR或呈上升趋势**

全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。首批报价行共九家，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、兴业银行和招商银行。

每个工作日在各报价行报出本行贷款基础利率的基础上，剔除最高、最低各1家报价后，将剩余报价作为有效报价，以各有效报价行上季度末人民币各项贷款余额占所有有效报价行上季度末人民币各项贷款总余额的比重为权重，进行加权平均计算，得出贷款基础利率报价平均利率，于每个工作日通过上海银行间同业拆放利率网对外公布。

王一峰认为，这对未来各家银行自己怎么做定价是一个考验，“现在公布出来的只是一个价格，具体到各家银行客户千差万别，需求也各不相同，银行怎么制定合适自己的风险定价。还有银行内部的资金转移价格，资金成本的定价问题，银行怎么在内部管理上达到理想的状态。”

央行表示，LPR集中报价和发布机制有利于提高金融机构信贷产品定价效率和透明度，增强自主定价能力；有利于减少非理性定价行为，维护信贷市场公平有序的定价秩序。

光大银行资金部首席宏观经济学家盛宏清认为，首笔一年期LPR报在5.71%，基本比较中肯的反映出市场对最优客户的风险价格评估。但未来价格应呈上升趋势。因资金面趋紧，而实际的贷款需求仍很旺盛。

截至9月末，中国金融机构贷款规模已逾70万亿元人民币，同比增长14.3%。

中国央行称，为确保利率市场化改革平稳有序推进，贷款基础利率集中报价和发布机制正式运行后，人民银行仍将在一段时间内继续公布贷款基准利率，以引导金融机构合理确定贷款利率，并为贷款基础利率的培育和完善提供过渡期。(完)

(发稿 康熙泽/谢衡/张胜男; 审校 曾祥进/张喜良)

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