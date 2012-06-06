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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 6日 星期三 10:16 BJT

中国媒体称有必要降息提振经济

中国证券报指出，中国CPI涨幅回落，通胀压力已大为缓解；PPI持续负增长，透露出至少部分领域存在通缩风险。因此，为避免经济增长波动幅度过大，当前有必要适时降息提振信心。

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