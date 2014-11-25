焦点：债台高筑的中国小企业不一定能从央行降息中受益

2014年9月24日在上海一家银行拍到的场景。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港11月24日 - 中国意外降息也许并不能让那些债务负担最沉重的小企业获得多少安慰，因为银行业越来越变得嫌贫爱富，只青睐那些实力强、有偿债能力的企业。

中国央行上周五晚间宣布将指标贷款利率调降40个基点至5.6%，但存款利率只调降25个基点至2.75%。

这样一来，本来就为还贷和获取信贷而发愁的中小企业还是难以获得希望的融资，因为利差缩窄将压缩银行的获利能力。

美国银行美林的中国经济分析师Tracy Tian认为，银行把资金贷放给实力较强的企业，以避免贷款变成坏账，这样做是合理的，因为净利差将会缩窄。

路透对2,600家企业数据的研究结果显示，债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比高于5的企业，有80%都是资本规模较小、或者市值不到20亿美元的企业。债务与EBITDA之比若高于5，则将让信用分析师深感忧虑。

这表明，这些最需要降低融资成本的企业大多将被拒之门外。

华侨银行驻新加坡固定收益分析师Xie Dongming称，从历史上看，降息并不能解决中小企业融资难的问题，这些企业在获得融资渠道方面仍将步履维艰。

分析师表示，虽然降息并不一定能促使银行向实力较强的借款人发放更多贷款，但至少他们的现有债务可能获得更优惠的条件。实力较差的企业则不太可能享受到这种好处。

债务与EBITDA之比广泛被评级机构用于衡量一家企业的偿债能力。这个指标能让分析师大致了解一家企业利用营运现金流来偿清债务需要多长时间。

路透数据显示，以目前的现金产生速度，众合机电(000925.SZ)要用400多年时间才能还清现有债务。该公司市值只有10亿美元略多一点。

化工企业山西三维(000755.SZ)和铝制品公司宁波富邦(600768.SH)要按现在的速度还清债务，也分别需要285年和140年。

小企业状况不佳，同时中国全年经济成长率也可能低于政府的7.5%目标，为24年来最弱增速。

一方面经济放缓令企业营收承压，另一方面成本上升压缩了企业的利润率。

根据美银美林报告，52.8%的企业称利润率较上年同期萎缩，前一季和上年同期报告利润率下滑的公司分别为51.6%和51%。

“中国银行业明年可能设法减少对这些企业的贷款分配，因为这些客户的资产负债情况实在疲弱，”业务侧重中国的投资银行中国首创(China First Capital)董事长Peter Fuhrman说。(完)

(编译 郑茵/许娜 审校 艾茂林/张荻)

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