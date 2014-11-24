降息是中国货币政策转向信号 未来还有降息出台--摩根大通

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透北京11月24日 - 投资银行摩根大通最新报告表示，上周五中国央行宣布降息，是货币政策转向更大程度宽松的信号，未来应该还会有降息出台。
报告预测，在未来一个季度里，中国至少还会再降息一次；此外，还有可能实施调降存款准备金率、PSL(抵押补充贷款)、SLF(常备借贷便利)、MLF(中期借贷便利)、公开市场操作以及存贷比调整等数量型手段。
报告认为，在增长疲弱和低通胀率条件下，降息手段符合逻辑，但鉴于近期中国央行一直关注使用非传统货币宽松工具，降息仍然令市场感到惊讶。这也反映出中国政府担心近期的经济增长前景，并急切地希望降低企业部门的融资成本。
报告并称，这次为非对称降息，可能会给中国商业银行利润带来巨大压力。如果银行在存款端实施20%的基准利率上浮，同时采用新的贷款基准利率，利差将会被压缩40个基点。因此，中国的商业银行是否会采用新的基准利率，还是将贷款利率中枢上移，仍然存疑。
中国央行上周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；此外，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。