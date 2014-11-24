降息是中国货币政策转向信号 未来还有降息出台--摩根大通

路透北京11月24日 - 投资银行摩根大通最新报告表示，上周五中国央行宣布降息，是货币政策转向更大程度宽松的信号，未来应该还会有降息出台。

报告预测，在未来一个季度里，中国至少还会再降息一次；此外，还有可能实施调降存款准备金率、PSL(抵押补充贷款)、SLF(常备借贷便利)、MLF(中期借贷便利)、公开市场操作以及存贷比调整等数量型手段。

报告认为，在增长疲弱和低通胀率条件下，降息手段符合逻辑，但鉴于近期中国央行一直关注使用非传统货币宽松工具，降息仍然令市场感到惊讶。这也反映出中国政府担心近期的经济增长前景，并急切地希望降低企业部门的融资成本。

报告并称，这次为非对称降息，可能会给中国商业银行利润带来巨大压力。如果银行在存款端实施20%的基准利率上浮，同时采用新的贷款基准利率，利差将会被压缩40个基点。因此，中国的商业银行是否会采用新的基准利率，还是将贷款利率中枢上移，仍然存疑。

中国央行上周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；此外，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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