中国未来仍有降息必要 年内亦还将有两次降准--申万

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京6月8日电---中国央行於三年半来首度降息後,申银万国证券周五发布报告称,未来降息仍有使用的必要和可能,不过,降息并不能替代降准,因而预计年内还会有两次降准.
报告认为,本次降息的具体时点选择在数据之前公布略超预期,彰显了中国稳增长的决心.同时,中国提高了存款利率上限和贷款利率下限,表明利率市场化又向前迈进了一步,其意义要大於降息本身.
"我们认为在企业投资动力不足、房地产投资下行以及外围动荡加剧的背景下,降息仍有使用的必要和可能.但何时再降仍需要一段时间的观察."报告称.
申万指出,降息和降准配合将使货币政策宽松的效果进一步提升.此前降准作用不明显和企业贷款需求不足有关,降准後降息有助於提升货币政策的有效性,且降准和降息并行不悖,预计年内还会有两次降准.
此外,报告还分析,本次降息实际上是非对称降息,由於同时上调存款基准利率上限至1.1倍,实际存款利率变为3.575%,因此降息前後存款利率变化不大.同时,贷款利率下限至0.8,一年期实际贷款利率最低可降至5.048%,实际利率降了85.6个基点,有大幅度下降.
同时,本次降息有助於缓解银行惜贷和企业慎贷的问题.实际存款利率未明显下降,可保障储户的存款收益,稳定居民储蓄,保障银行的资金来源和信贷投放能力.实际贷款利率大幅度下降可有效降低企业资金成本压力,刺激企业投资.
中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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