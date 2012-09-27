中国降息或降准决策将取决於海外环境是否恶化--货币政策委员

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透北京9月27日电---中国央行货币政策委员会委员陈雨露周四表示,任何降息或降准的决策将取决於海外环境是否恶化.
陈雨露在北京出席一会议间隙对记者表示,中国低估了全球经济放缓的严重程度.他并表示,中国决策者非常担心房地产价格的反弹风险.
中国经济二季度增速降至7.6%的逾三年低点,且已是连续六个季度放缓.中国央行今年以来已经两次降息、两次降准,近三个月则没有采取进一步行动,主要通过公开市场操作来调节市场资金面.(完)
--发稿 药朝清; 撰写 张胜男; 审校 林高丽
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。