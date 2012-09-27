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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 17:52 BJT

中国降息或降准决策将取决於海外环境是否恶化--货币政策委员

路透北京9月27日电---中国央行货币政策委员会委员陈雨露周四表示,任何降息或降准的决策将取决於海外环境是否恶化.

陈雨露在北京出席一会议间隙对记者表示,中国低估了全球经济放缓的严重程度.他并表示,中国决策者非常担心房地产价格的反弹风险.

中国经济二季度增速降至7.6%的逾三年低点,且已是连续六个季度放缓.中国央行今年以来已经两次降息、两次降准,近三个月则没有采取进一步行动,主要通过公开市场操作来调节市场资金面.(完)

--发稿 药朝清; 撰写 张胜男; 审校 林高丽

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