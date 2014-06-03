中国无风险利率下降后 风险偏好回升--中金

路透北京6月3日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，中国稳增长政策持续推进，新一轮政府主导的经济反弹或已启动。短期内，利率债收益率下行空间仍需关注公开市场操作、银行自营配置需求等因素。中期看，机构风险偏好有望回升，风险资产的表现可能好于无风险资产。债券牛市下半场可以更多关注低评级债券、转债等资产的机会。

**从制造业看当前经济反弹**

企业调查和发电量数据显示，当前经济企稳回升的可能性大，随着前期稳增长政策持续推进，新一轮政府主导的经济反弹或已启动。

为判断当前经济反弹的可持续性和空间大小，我们将制造业31个大类行业进行中上游和下游、消费品和资本品、产能过剩等多种划分，以详细考察制造业现状。

我们发现：（1）中上游制造业增速低迷，下游制造业增速继续回落，房地产相关制造业面临继续下行压力。

（2）中上游产成品库存增速放缓，下游产成品库存增速继续上行，制造业综合库存小幅回升。

（3）中上游周期性制造行业产能过剩较严重，相关行业资本开支增长受限。

（4）中上游制造业利润增速较低，下游制造业利润增长平稳，产能过剩行业亏损面较大。

（5）中上游制造业资产负债率较高，下游制造业资产负债率较低，产能过剩行业资产负债率处于高位，制造业去杠杆的关键仍在产能过剩行业。

随着中上游和产能过剩制造业增加值增速回升，以及经济动能指标隐含的企业补库存动力回升，新一轮政府主导的经济反弹或已启动。

3月以来，国有及其控股企业增加值增速底部反弹，产能过剩行业增加值增速同步回升，中上游制造业增加值增速企稳，领先库存投资的经济动能指标快速反弹，新一轮政府主导的经济反弹或早已拉开序幕。

不过，本轮反弹面临两个不同之处，一是中上游增加值增速较低而下游增加值增速相对较高，二是房地产下行风险释放不充分，房地产相关制造业增速未能同步反弹甚至面临继续下行压力，这些都意味着本轮经济反弹需要更大的政策刺激力度。

更大的政策刺激力度有助于产出增长和价格回升，进而有利于企业盈利恢复，但也带来两个重要问题：

一是产能过剩问题继续拖而不决，为反弹过后的回落埋下伏笔；二是去杠杆问题继续拖而不决，作为稳增长功臣的中上游和产能过剩行业杠杆率继续加大。

如果外需延续弱势格局，本轮经济反弹或是旧戏重演。因此需要进一步关注未来外需变化以及后续政策刺激力度。

**无风险利率下降后，风险偏好回升**

5月份以来，中长期国债收益率降幅平均达到25bp，而中长期政策性银行债收益率降幅也平均达到36bp。我们在前期周报中也分析过，收益率的快速下行其中一个重要的因素是市场对货币政策放松预期的增强。

上周五国务院常务会议部署落实和加大金融对实体经济的支持的信息证实了货币政策的进一步宽松，但并非部分投资者所预期的较强烈的降准降息刺激，而是加大定向宽松的力度，对更多的银行实施定向降准。

从2000年以来，法定存款准备金率的下调主要集中在2008年次贷危机爆发后的经济急速下跌周期，以及在2011年四季度到2012年民间借贷资金链断裂后的经济下行周期。

从这几次降准来看，市场反应较为剧烈的主要是2008年的头两次降准，国债收益率降幅在降准后的一周内均超过了30bp；而政策性银行债的收益率降幅超过了40bp，2008年后面的几次降准，由于市场已经一定程度上透支了预期，反映已经没有那么剧烈。

2011年11月末首次降准时，市场反映也较为剧烈，一周内，国债收益率平均降了20bp，而政策性银行债收益率平均降了25bp。

本次定向降准所释放的规模尚未清楚，但理论上会低于一次普通降准所释放的规模，因此债券收益率的降幅可能也会低于一次普通降准的幅度。

不过，市场对于这次放松是有预期的，尤其是上周的后面几个交易日，这种提前预知的表现的尤为明显，因此，正式消息出来后，收益率尽管还会因为情绪而有一定幅度下行，但力度可能已经比不上上周，预计不超过10bp。

4月份以来，政府开始出台各项定向刺激政策来稳增长，涵盖特定领域基建投资、外贸支持政策、货币定向宽松政策、财政支出加快政策、区域性经济发展政策、房地产支持个人抵押贷款发放政策等，不一而足。

在越来越多的定向刺激政策下，加上欧央行6月份也可能会进一步降息或者实施QE政策来刺激经济，外部需求的改善也有助于拉动国内经济。从5月份汇丰PMI以及中采PMI的数据来看，经济动能有所企稳回升，动能指标（新订单-产能品库存）从低位逐步回升。

我们一直强调今年金融和经济环境的最明显特征是“宽资金、紧存款”，即相对宽松的银行间狭义流动性和相对偏紧的广义流动性并存。尤其是偏紧的广义流动性（如社融和M2增速偏低）制约了经济的回升能动。

但在非标转标力度加大、政府强调要保持货币信贷和社会融资规模合理增长（推动信贷增长）、财政支出进度加快并投放财政存款、未来有可能对同业存款缴法定（同业存款有望计入贷存比从而缓解贷存比约束）、再贷款和定向降准释放低成本资金等众多因素推动下，银行资产负债表互相转换的摩擦会相应减少，从而有利于资产负债表的重新扩张。

从历史数据来看，社融环比增速是更为领先的经济指标，如果社融环比回升，则经济动能也有望逐步增强。此外，社融回升的情况下，金融体系的风险偏好也会回升，表现为信用利差的缩小以及风险资产价格的上涨。

短期内，利率债收益率的下行空间仍需要关注公开市场操作情况，银行自营配置需求等因素。中期来看，风险偏好回升的情况下，风险资产的表现可能好于无风险资产。债券牛市下半场可以更多的关注低评级债券、转债等资产的机会。(完)

(整理 钟华; 审校 林高丽)

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