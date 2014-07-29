中国7月房贷利率基准和上浮为主流 停贷占比居高不下--报告

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月29日 - 中国知名在线金融搜索平台“融360”发布7月房贷分析报告显示，目前基准和上浮利率是房贷市场的主流利率，6月重现的优惠利率越来越少，停贷占比仍居高不下，预计绝大多数银行仍将维持目前紧缩的住房信贷政策。
不过报告也提及最新有关中国农业银行(601288.SS)对上海首套房贷的优惠政策，并表示，若未来四大行的实际放款利率全面下调的话，那么下半年信贷紧缩的局面将会得到部分纾解。
报告援引对全国23个热点城市的调查结果称，6月的8.5折优惠利率仅为昙花一现，房贷利率最低为9折，出现在北京农商行和中信银行(601998.SS)北京分行，绝大部分二三线城市优惠利率已经销声匿迹，首套房利率与二套房利率逐渐趋同，差别化信贷政策名存实亡。
据其调查，目前首套房利率主要集中在基准利率及基准上浮10%这一区间。本月停贷银行占比相比上月有小幅回落，但也达到12%的高位。
提及近期有关上海地区首套房贷九五折利率的消息，融360还表示，据其监测数据，目前的实际放款利率并未有明显下调。未来实际放款利率若全面下调有助于缓解信贷紧缩局面，但即使优惠利率有所增加，也不排除银行抬高优惠利率获得门槛，最终究竟有多少贷款申请者实际可获得优惠贷款利率，又能在多大程度上缓解信贷紧缩的状况，还需拭目以待。
中国农业银行(1288.HK)上周对路透表示，该行上海分行拟于近期调整个人首套住房商业性贷款相关政策，具体措施和推出时间可向下辖各支行咨询。据媒体报导，调整后的政策中，200万元人民币以上的商业贷款可享受95折。[nL4S0PZ3JX]
一线城市今年前七个月平均房贷利率总体走势均呈现上行趋势，其中，广州和深圳的利率水平明显高于北京和上海，本月广州的平均房贷利率更达到基准利率的1.086倍，创一线城市平均房贷利率新高。
而且，北上广深提供优惠房贷利率的银行占比呈明显的下降趋势，就连一线城市中优惠利率占比最高的北京，本月的优惠银行占比也仅为16.7%，上海下降幅度最大，目前仅剩汇丰银行提供优惠利率。此外，虽然少数银行名义上可以提供优惠房贷利率，但是折扣利率很难申请，即使申请上了放款时间也无法确定。
报告认为，尽管政府出台了一系列调控手段对房贷市场进行微刺激，但现在看来效果十分有限，利率市场化的趋势越发明显。在政府不出台明文对利率进行调控的情况下，房贷利率上扬的趋势很难出现转机，刚需族购房未来将面临更大的贷款压力。
融360重点调查的10个二线城市房贷利率总体水平高于一线城市，南京、杭州、苏州、天津、成都、青岛、武汉、长沙等八个城市7月平均房贷利率相比上月略有降低，但仍然保持在基准利率之上。
报告预计，绝大多数银行仍将维持目前紧缩的住房信贷政策。但也不排除一种可能，一旦下半年房价出现了断崖式的下跌，政府或出台相关政策指导银行适当放松信贷政策，以提高房地产市场成交量。
此外，部分小微贷款占比较大的银行或将加大对住房贷款的支持，但由于城市商业银行从来都不是做房贷业务的主力军，所以他们的举措很难改变目前房贷市场总体紧缩的局面。
融360月度房贷报告是在全面分析了融360已涵盖的86个城市房贷市场数据后，选取了全国23个重点城市、近400家银行的房贷产品进行摸底调查。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。