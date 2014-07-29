中国7月房贷利率基准和上浮为主流 停贷占比居高不下--报告

路透北京7月29日 - 中国知名在线金融搜索平台“融360”发布7月房贷分析报告显示，目前基准和上浮利率是房贷市场的主流利率，6月重现的优惠利率越来越少，停贷占比仍居高不下，预计绝大多数银行仍将维持目前紧缩的住房信贷政策。

不过报告也提及最新有关中国农业银行(601288.SS)对上海首套房贷的优惠政策，并表示，若未来四大行的实际放款利率全面下调的话，那么下半年信贷紧缩的局面将会得到部分纾解。

报告援引对全国23个热点城市的调查结果称，6月的8.5折优惠利率仅为昙花一现，房贷利率最低为9折，出现在北京农商行和中信银行(601998.SS)北京分行，绝大部分二三线城市优惠利率已经销声匿迹，首套房利率与二套房利率逐渐趋同，差别化信贷政策名存实亡。

据其调查，目前首套房利率主要集中在基准利率及基准上浮10%这一区间。本月停贷银行占比相比上月有小幅回落，但也达到12%的高位。

提及近期有关上海地区首套房贷九五折利率的消息，融360还表示，据其监测数据，目前的实际放款利率并未有明显下调。未来实际放款利率若全面下调有助于缓解信贷紧缩局面，但即使优惠利率有所增加，也不排除银行抬高优惠利率获得门槛，最终究竟有多少贷款申请者实际可获得优惠贷款利率，又能在多大程度上缓解信贷紧缩的状况，还需拭目以待。

中国农业银行(1288.HK)上周对路透表示，该行上海分行拟于近期调整个人首套住房商业性贷款相关政策，具体措施和推出时间可向下辖各支行咨询。据媒体报导，调整后的政策中，200万元人民币以上的商业贷款可享受95折。[nL4S0PZ3JX]

一线城市今年前七个月平均房贷利率总体走势均呈现上行趋势，其中，广州和深圳的利率水平明显高于北京和上海，本月广州的平均房贷利率更达到基准利率的1.086倍，创一线城市平均房贷利率新高。

而且，北上广深提供优惠房贷利率的银行占比呈明显的下降趋势，就连一线城市中优惠利率占比最高的北京，本月的优惠银行占比也仅为16.7%，上海下降幅度最大，目前仅剩汇丰银行提供优惠利率。此外，虽然少数银行名义上可以提供优惠房贷利率，但是折扣利率很难申请，即使申请上了放款时间也无法确定。

报告认为，尽管政府出台了一系列调控手段对房贷市场进行微刺激，但现在看来效果十分有限，利率市场化的趋势越发明显。在政府不出台明文对利率进行调控的情况下，房贷利率上扬的趋势很难出现转机，刚需族购房未来将面临更大的贷款压力。

融360重点调查的10个二线城市房贷利率总体水平高于一线城市，南京、杭州、苏州、天津、成都、青岛、武汉、长沙等八个城市7月平均房贷利率相比上月略有降低，但仍然保持在基准利率之上。

报告预计，绝大多数银行仍将维持目前紧缩的住房信贷政策。但也不排除一种可能，一旦下半年房价出现了断崖式的下跌，政府或出台相关政策指导银行适当放松信贷政策，以提高房地产市场成交量。

此外，部分小微贷款占比较大的银行或将加大对住房贷款的支持，但由于城市商业银行从来都不是做房贷业务的主力军，所以他们的举措很难改变目前房贷市场总体紧缩的局面。

融360月度房贷报告是在全面分析了融360已涵盖的86个城市房贷市场数据后，选取了全国23个重点城市、近400家银行的房贷产品进行摸底调查。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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