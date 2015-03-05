中国政府调低今年经济增长目标至7%左右 将加大结构性改革（更新版）

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路透3月5日 - 中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

中国国务院总理李克强在全国人大会议开幕会上称，中国经济下行压力还在加大，今年困难可能超过去年。中国去年2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，接近7.5%左右的年初目标。

“经济发展进入新常态，正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾是‘拦路虎’，不深化改革和调整经济结构，就难以实现平稳健康发展。”李克强称。

中国2015年通胀控制目标为3%左右，M2增速目标为12%左右，2015年进出口总额增长目标为6%左右，2014年的上述目标分别为3.5%，13%和7.5%左右。

李克强在报告中指出，今年经济增长预期7%左右，考虑了需要和可能，与全面建成小康社会目标相衔接，与经济总量扩大和结构升级的要求相适应。以这样的速度保持较长时期发展，实现现代化的物质基础就会更加雄厚。

“稳增长也是为了保就业。随着服务业比重上升、小微企业增多和经济体量增大，7%左右的速度可以实现比较充分的就业。各地要从实际出发，积极进取、挖掘潜力，努力争取更好结果。”报告称。

报告指出，中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，更加注重预调微调，更加注重定向调控。用好增量，盘活存量，重点支持薄弱环节。确保经济运行在合理区间。

报告中的经济目标还包括：今年城镇新增就业目标1,000万人以上，城镇登记失业率目标4.5%以内。全社会固定资产投资预期增长15%；社会消费品零售总额预期增长13%左右。单位GDP能耗强度下降3.1%以上。

**货币政策适度，财政政策加力**

中国政府工作报告强调，稳健的货币政策要松紧适度。今年M2预期增长12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。灵活运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款等货币政策工具，保持货币信贷和社融规模平稳增长。

中国将推进利率市场化改革，健全央行利率调控框架，将开展个人投资者境外投资试点，适时启动深港通试点，且今年将推出存款保险制度，中国还将保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强双向浮动弹性，稳步实现人民币资本项目可兑换。

李克强称，今年积极的财政政策要加力增效。力争全面完成营改增，调整完善消费税，扩大资源税从价计征范围。提请修订税收征管法。改革转移支付制度，完善中央和地方的事权与支出责任，合理调整中央和地方收入划分。优化财政支出结构，大力盘活存量资金，提高使用效率。

处理好债务管理与稳增长的关系，创新和完善地方政府举债融资机制。适当发行专项债券。保障符合条件的在建项目后续融资，防范和化解风险隐患。优化财政支出结构，大力盘活存量资金，提高使用效率。继续实行结构性减税和普遍性降费，进一步减轻企业特别是小微企业负担。

政府工作报告指出，稳增长和调结构相辅相成，要培育消费增长点和增加公共产品有效投资，为确保完成“十二五”规划重点建设任务，启动实施一批新的重大工程项目，其中铁路投资要保持在8,000亿元以上，重大水工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目，再见重大水利工程投资规模超过8,000亿元。

报告还强调，还要推进新型城镇化，加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，用改革的办法解决城镇化的难点问题，并推动产业结构迈向中高端。

**将改革开放推向纵深**

政府工作报告显示，今年中国将持续推进多项改革，把改革推向纵深，在当前经济增长传统动力减弱之际，加大结构性改革力度，改造传统引擎和打造新引擎。

报告指出，中国将加大简政放权、放管结合改革力度，改革投融资体制，大幅放宽民间投资市场准入，鼓励社会资本发起设立股权投资基金，在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式，并不失时机加快价格改革，包括输配电价改革等。

报告还指出，要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，深化国企国资改革，加快国有资本投资公司、运营公司试点，有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股，加快电力、油气等体制改革。

在对外开放方面，推动外贸转型升级，完善出口退税负担机制，增量部分由中央财政全额负担。实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件进口。在积极有效利用外资的同时，加快实施走出去战略，构建对外开放新格局，并统筹多双边和区域开放合作。

报告称，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资，并拓宽外汇储备运用渠道，提高海外权益保障能力。

中国将推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设，积极推动上海、广东、天津、福建自贸实验区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。

报告称，中国还要维护多边贸易体制，推动信息技术协定扩围，积极参与环境产品、政府采购等国际谈判。加快实施自贸区战略，尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判等。（完）

(发稿 李文科；审校 黄凯)

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