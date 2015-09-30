中国外管局报告： 汇市有条件实现突破 为完善人民币汇改创市场基础

路透北京9月30日 - 中国外汇管理局周三发布的2015年上半年中国国际收支报告所附专栏文章称，展望未来，国内外汇市场发展有必要、更有条件在汇改十年基础上实现新的重大突破，为完善人民币汇率形成机制改革创造更好的市场基础。

但客观看，当前我国外汇市场仍存在一些新兴市场共性和中国自身特有问题，例如交易机制不灵活、市场主体类型单一、对外开放程度偏低、基础设施不健全等。

以下为汇改十年的外汇市场发展及面临的挑战的专栏全文：

改革开放前，我国实行统收统支的外汇管理体制，没有外汇市场的基础和概念。改革开放后，我国外汇市场起步于1980年外汇调剂业务和此后的外汇调剂市场，规范于1994年银行结售汇制度和全国统一的银行间外汇市场。2005年7月21日，我国完善人民币汇率形成机制改革，外汇市场进入新的更高发展阶段。丰富交易品种，满足多样化汇率风险管理需求。

汇改以来，国内外汇市场由原先仅有即期交易和部分银行试点的远期交易两类产品，扩大至外汇掉期、货币掉期和期权产品，具有了国际市场基础产品体系。

同时，为降低跨境贸易和投资的汇兑成本，支持外汇市场增加交易币种，包括美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、泰铢（区域交易）和坚戈（区域交易）共十三种，基本涵盖了我国跨境收支的结算货币。

扩大市场主体，构建多元化的市场主体层次。汇改以来，银行间外汇市场开始打破原先单一银行的参与者结构，允许符合条件的非银行金融机构和非金融企业入市交易。

同时，根据港澳和跨境人民币业务发展需要，一批承担境外人民币清算职能的境外银行相继进入银行间外汇市场，还有更多的境外银行在跨境贸易人民币结算业务项下与境内银行开展场外外汇交易，市场对外开放程度逐步提高。截至2015年上半年银行间外汇市场共有会员488家，包括境内银行415家、财务公司56家、基金证券2家、企业集团1家，境外清算行14家。

健全基础设施，促进市场运行提效率防风险。银行间外汇市场交易模式由2005年汇改前电子集中撮合单一模式，扩大至集中撮合与双边询价并存、电子交易与声讯经纪互补的多样化模式，并建立分层做市商制度。同时，积极推进清算和信息设施建设，2009年开始对场外交易尝试集中净额清算，2014年正式启动中央对手方清算业务，并基本实现了与交易同步的信息数据全覆盖集中采集和管理，具有了较为完备的交易报告制度。

此外，推动中国外汇交易中心、上海清算所作为重要市场组织的综合化和专业化发展。2014年，我国外汇市场人民币对外汇交易各类产品累计成交12.8万亿美元，较2004年增长12.3倍，其中衍生品交易量占比由2004年1.8%增长至2014年43%，外汇市场深度和广度进一步扩展，为推进汇率市场化改革和支持市场主体适应汇率双向波动提供了有力保障。

过去十年外汇市场取得的发展成就是我国全面深化经济改革和对外开放、深入推进金融市场发展的必然结果，未来仍面临重大发展机遇。中国经济工业化、信息化、城镇化深入发展，经济结构转型加快，对外开放水平进一步提高，特别是人民币可兑换和国际化进程加快，将推动跨境交易规模扩大、类型增多，为外汇市场持续发展提供了基础。

同时，随着人民币汇率双向浮动弹性增强，各类经济主体的风险意识不断提高，如何更有效地摆布本外币资产负债和防范利率、汇率等市场风险，为外汇市场深化发展创造了需求。

但客观看，当前我国外汇市场仍存在一些新兴市场共性和中国自身特有问题，例如交易机制不灵活、市场主体类型单一、对外开放程度偏低、基础设施不健全等。

2015年8月11日，中国人民银行完善人民币兑美元汇率中间价报价，并在下一步推进汇改安排中提出加快外汇市场发展，丰富外汇产品，推动外汇市场对外开放，延长外汇交易时间，引入合格境外主体，促进形成境内外一致的人民币汇率。展望未来，国内外汇市场发展有必要、更有条件在汇改十年基础上实现新的重大突破，为完善人民币汇率形成机制改革创造更好的市场基础。（完）