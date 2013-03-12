中国有需要加快利率市场化以配合城镇化发展--星展

路透香港3月12日 - 星展银行(香港)经济研究部高级经济师梁兆基周二称，配合未来10年由城镇化带动经济持续增长的发展模式，中国有需要加快利率市场化的步伐，让银行能够更加灵活自主地投放信贷，以免再度陷入盲目投资的困局。

梁兆基在记者会上称，城镇化发展的关键在于钱从何来，但是中国的银行仍未摆脱影子银行的阴霾，因此若不加快利率市场化，让银行更加灵活自主地投放信贷，一旦出现盲目投资的恶果，仍是由银行“埋单”。

“城镇化的失败风险在于过度投资，造成银行呆坏帐增加。”他说，预期在城镇化政策的带动下，至今年中中国的经济过热风险将会增加，或促使中国偏紧的货币政策更为明显，第四季度开始加息。

不过他认为，中国不一定要通过加息来遏抑经济过热，只要将存款利率上浮区间进一步扩大，亦能收效，并为利率市场化再走一步。

他指出，中国的货币政策不能再单看通胀，除了通胀之外，还要看资产价格、资金流出流入以及其他国家的量化寛松情况。而该行预期今年中国消费价格指数(CPI)涨幅为3.5%，国内生产总值(GDP)增长9%。

中国国家发展与改革委员会主任张平此前称，城镇化，工业化，信息化等都为中国扩大内需和投资提供了巨大的潜力，发改委牵头的城镇化发展规划预计今年上半年出台。

中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国此前表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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