人行扩大存款利率浮动上限后八家银行宣布一浮到顶--报道

路透北京11月23日 - 中国国内媒体周日报导，上周五中国央行上调存款利率浮动上限后，目前，八家银行已经将存款利率上浮到基准利率的1.2倍。

根据现代快报的报导，这八家银行均一浮到顶，较中国央行公布的基准利率上浮20%。其中包括：江苏银行、南京银行(601009.SS)、苏州银行、宁波银行(002142.SZ)、紫金农商行、平安银行(000001.SZ)、恒丰银行和稠州商业银行。

调整后，该八家商业银行三个月、六个月、一年、两年、三年整存整取的实际执行利率分别对应2.82%、3.06%、3.3%、4.02%、4.8%。

央行此前宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；此外，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

报导并称，对比上述八家银行降息前后的实际利率，一年期利率前后持平，三年期利率反而升高了0.125%，但其他期限存款利息则不同程度下降。

此外，报导发现，中国央行表示不再公布五年期定期存款基准利率后，各家银行最高的和最低的相差超过1%，整体来说，比降息前有所下降。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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