人行扩大存款利率浮动上限后八家银行宣布一浮到顶--报道

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京11月23日 - 中国国内媒体周日报导，上周五中国央行上调存款利率浮动上限后，目前，八家银行已经将存款利率上浮到基准利率的1.2倍。
根据现代快报的报导，这八家银行均一浮到顶，较中国央行公布的基准利率上浮20%。其中包括：江苏银行、南京银行(601009.SS)、苏州银行、宁波银行(002142.SZ)、紫金农商行、平安银行(000001.SZ)、恒丰银行和稠州商业银行。
调整后，该八家商业银行三个月、六个月、一年、两年、三年整存整取的实际执行利率分别对应2.82%、3.06%、3.3%、4.02%、4.8%。
央行此前宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；此外，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
报导并称，对比上述八家银行降息前后的实际利率，一年期利率前后持平，三年期利率反而升高了0.125%，但其他期限存款利息则不同程度下降。
此外，报导发现，中国央行表示不再公布五年期定期存款基准利率后，各家银行最高的和最低的相差超过1%，整体来说，比降息前有所下降。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来中国资本市场开放加速，境外投资者进入中国更加便捷。