中国今年料维持利率稳定 人民币波幅上限或扩大至1.5%--恒生

路透香港4月23日 - 香港恒生银行(0011.HK)周二发布的研究报告称，基于通胀及房价可能上升的忧虑，中国当局或不会再放宽银根，料今年人行维持政策利率稳定，但今年稍后时间内地政府可能将美元兑人民币的每日波幅上限，由目前的1%扩大至1.5%。

恒生最新一期《中国经济脉搏》指出，随着房价及食品价格上涨，未来通胀或会回升，估计4月份居民消费价格指数(CPI)将升至约2.5%；3月份涨幅为2.1%。

报告还称，近月流动资金充裕及用家需求殷切，带动房地产价格急升，基于通胀及房价可能上升的忧虑，当局或倾向维持稳定的货币政策，并预期人民银行今年维持政策利率不变，及继续利用回购等公开市场操作措施调控银根。

在汇率方面，报告称，人行于于4月15日首次将美元兑人民币汇率中间价设定于6.25以下水平。由于环球主要央行放宽货币政策及内地首季出口增长强劲，人民币兑美元现货价亦升至近19年高位。现货价可在每日设定的中间价上下浮动1%，而近日亦频频触及1%的交易区间上限。

“值得注意的是，人民银行副行长易纲于4月17日在华盛顿表示，人民币兑外币每日波幅上限或于‘不久将来’扩大，而最近一次是在去年4月16日。因此，今年稍后时间内地政府或再将美元兑人民币的每日波幅由目前的1%扩大至1.5%。”恒生银行称。

在经济方面，虽然首季中国国内生产总值(GDP)增长低于市场预期，但该行认为未来数季的增长将逐步回升，维持中国全年GDP增长8%的预测不变。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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