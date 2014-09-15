中国应继续定向降准并启用需求管理 抑制经济进一步下滑--专家

路透北京9月15日 - 中国社会科学院民营经济研究中心主任刘迎秋撰文称，中国经济保持中高速增长需要短期政策与中长期举措相结合，从现实经济增长来看需启用需求管理，创新和实施区间定向调控等宏观调控政策措施，短期内可继续实施定向降低银行存款准备金率，以抑制经济增长速度进一步下滑。

人民日报周一刊登他的文章称，短期内可进一步鼓励外向型企业持有更多外汇和进口先进技术设备，强化向中小微企业倾斜的银行信贷政策，支持和扩大前瞻高效的基础设施类、技术装备类和高科技高附加价值类投资，鼓励和引导城乡居民健康消费等。

“从我国经济已进入增长速度换挡期的实际看，还必须启用和实施供给管理，特别是要通过推动发展向中高端水平迈进，使我国经济在中长期保持持续健康的中高速增长。”刘迎秋称。

他分析称，向中高端水平迈进是保持中高速增长的根本技术支撑，通过短期需求管理和审慎政策调节，是有可能在短期内保持经济中高速增长的。切实可行的选择是在积极搞好短期宏观调控的同时，着力推动中国发展向中高端水平迈进，尤其是着力推动中国经济发展方式转变、经济结构调整和经济技术水平提升。

“近年来，存在一种低估经济下滑可能产生的负面影响与后果的思想倾向。应当看到，对经济增长持续下滑及其后果的任何低估或忽视，都不仅与我国仍然是世界最大发展中国家的客观实际相脱节，而且与我国仍然处于社会主义初级阶段的基本国情相矛盾，更与发展仍然是解决我国所有问题的关键这个重大战略判断相冲突。”文章称。

当然，如果因此就认为可以不顾宏观经济环境和客观条件的变化，启用短期大放松、大刺激政策，就可以防止经济持续下滑、保持中高速增长，也是不符合实际和不可取的。

他分析称，随着全球经济持续衰退，随着中国传统人口红利和低成本优势逐渐消失，中国经济资源短缺程度逐步加深，投资的边际收益率开始下降，近年来中国经济增长率已降至7.5%左右。

反映经济景气状况的生产者出厂价格指数（PPI）和反映市场需求状况的居民消费价格指数（CPI），也持续在较低水平徘徊；对经济增长具有重要影响的外贸出口和全社会固定资产投资增长，同样处于历史低点。

“在这种情况下，启用需求管理，创新和实施区间定向调控等宏观调控政策措施，以抑制经济增长速度进一步下滑是必要的。”刘迎秋称。

中国周六公布的经济数据表现之糟糕让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平，市场降息降准的呼声再起。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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