吴晓灵：利率市场化不是简单放开利率上限

路透上海9月15日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵日前表示，利率市场化不是简单地放开利率上限的问题，而是所有制度完善过程中水到渠成的结果。

中国证券报周一引述她指出，有观点认为，利率市场化最大的障碍是中国人民银行还控制着存款利率上限。事实上，目前利率市场化存在的问题表现在四个方面：央行仍在公布存款、贷款基准利率，有名义的存贷款利差；央行对存款利率浮动的幅度还有限制；央行尚未确定政策目标利率；中国尚未形成完整的无风险收益率曲线。

吴晓灵认为，应进一步创造利率市场化的制度环境。直接融资不发达是中国金融结构不协调的重要表现。中国以间接金融为主，社会融资规模中百分之八九十都是银行贷款，这种结构最大的问题是风险集中在银行，全社会的杠杆率较高。

她指出，高杠杆率是引发金融危机的重要原因，因而要去杠杆，增加直接融资，减少间接融资的比例。银行要做的不是一味抬高存款利息，把所有的存款都留在银行，而是要改进服务为客户能够提供更好的、客户所需要的理财产品。

她还建议，相关制度建设可以从多个方面进行：健全市场利率定价自律机制，促进银行基准利率的形成；发展银行同业存单，通过同业存单公布的利率和买卖的利率，形成在市场自律基础上形成的利率，培育政策目标利率；完善国债期限结构，发展国债期货市场，完善无风险收益率形成机制，构建无风险收益曲线。

同时，要深化国有企业和商业银行的改革，强化市场主体行为约束；让所有风险显性化，让商业银行作为市场主体真正地按照市场规则运用信贷资金，提高市场的资源配置效率。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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