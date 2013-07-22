中国央行全面松绑贷款利率

* 央行全面松绑贷款利率

* 迈出利率市场化改革关键一步

* 个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整

* 存款利率改革需有序推进

路透北京7月19日 - 中国利率市场化改革迈出关键一步，除个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整外，央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制。分析人士认为，贷款利率彻底放开在利率市场化改革中具有里程牌意义，体现了中国政府在推进利率改革的力度和决心。

他们并指出，此举将让不同的金融机构提供差异化服务的空间更大，也给金融机构提供了一个更公平的竞争环境，有助于金融资金流入实体经济，相当于盘活存量的一个比较实在的举措；不过央行并未同步放开存款利率管制令市场略感失望，也显示其循序渐进和谨慎的政策意图。

“贷款利率的彻底放开是利率市场化改革中具有里程牌意义的一步，有利于利率市场化改革的最终完成。”光大银行首席宏观分析师盛宏清称，“也将进一步推进企业调整自己的融资结构，各家银行更充分地发挥自己的竞争优势和活力。”

他并指出，贷款利率的完全市场化一定也将反射到存款利率上，将切实提高居民存款的收益率。现在银行间市场的利率和流动性处于紧平衡的状态，资金利率和贷款几乎重合，说明现在正是推贷款利率市场化的好时机。这样一来，无论是票据、债券还是贷款融资，都是平等的。

中国人民银行周五宣布，进一步推进利率市场化改革，将自7月20日（周六）起全面放开金融机构贷款利率管制。不过，为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。

而招商证券宏观研究主管谢亚轩指出，此次改革比想象中的步子更谨慎一些，原来预计存贷款利率都会进行改革，但此举也说明改革循序渐进和谨慎的政策意图。

对此央行表示，此次改革没有进一步扩大金融机构存款利率浮动区间，主要考虑是存款利率市场化改革的影响更为深远，所要求的条件也相对更高。而从国际上的成功经验看，放开存款利率管制是利率市场化改革进程中最为关键、风险最大的阶段，需要根据各项基础条件的成熟程度分步实施、有序推进。

央行并指出，全面放开贷款利率管制后，金融机构与客户协商定价的空间将进一步扩大，有利于促进金融机构采取差异化的定价策略，降低企业融资成本；将有利于金融机构不断提高自主定价能力，转变经营模式，加大对企业、居民的金融支持力度；有利于优化金融资源配置，更好地发挥金融支持实体经济的作用，更有力地支持经济结构调整和转型升级。

下一阶段，央行将继续完善市场化利率形成机制，优化金融市场基准利率体系，建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围，更大程度发挥市场机制在金融资源配置中的基础性作用。

**个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整**

央行指出，将取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，并取消票据贴现利率管制，且对农村信用社贷款利率不再设立上限。但为继续严格执行差别化的住房信贷政策，促进房地产市场健康发展，个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整，

此举主要是为了贯彻落实房地产市场调控政策，抑制投资投机性购房需求，促进房地产市场平稳健康发展。央行并强调，将对个人住房贷款实施有效的政策引导和审慎性监管，要求商业银行继续严格执行差别化住房信贷政策。

“因此，此次改革未对现行的商业性个人住房贷款利率政策作出调整，其利率下限仍保持为贷款基准利率的0.7倍不变。”央行称。

央行指出，中国进一步推进利率市场化改革的宏微观条件已基本具备。当前经济运行总体平稳，价格形势基本稳定，是进一步推进改革的有利时机。上海银行间同业拆借利率（Shibor）已成为企业债券、衍生品等金融产品和服务定价的重要基准，且货币政策向金融市场各类产品传导的渠道也已较为畅通。（完）

更多细节，请点选央行网站（here）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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