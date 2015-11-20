中国建立利率走廊还欠缺什么？--华创证券

路透北京11月20日 - 中国央行决定下调隔夜和七天SLF利率分别至2.75%和3.25%，利率走廊雏形显现。对此华创证券认为，利率走廊需要三个要素即上限、下限和基准利率，央行明确SLF利率作为利率走廊上限是重要而关键一步，但在下限选择上颇费踌躇，而且央行需要设定一个基准利率来引导市场利率水平。

其次，建立利率走廊需要拆借利率处于市场利率体系的核心地位，如此央行对拆借利率的调控方可影响整个市场的资金价格；最后，与利率走廊相伴的制度基础需要夯实，这需要从化解预算软约束问题上入手。

以下为华创报告要点摘录：

8月11日央行宣布进一步完善人民币汇率中间价报价机制，并连续三天大幅下调人民币汇率中间价。此举不仅激起了人民币汇率的轩然大波，也令其他新兴经济体货币竞相走贬。目前来看，这次汇市上的“压力测试”已经尘埃落定，被勾起无限想象和恐慌的人民币贬值预期也已逐渐褪去。这种外部失衡的一次性调整，也极大地释放了中国内部失衡的调整压力。我们似乎可以将目光从汇率政策再度转到利率政策上了。

**中国离建立利率走廊还有多远？**

在目前从“宽货币”向“宽信用”的传导仍存阻隔，央行充分“放量”亦不能有效“压价”（长期债券收益率和加权平均贷款利率）的背景下，我国央行离建立成型的利率走廊似乎还有很远的距离。但细观已经建立利率走廊的国家在确立利率走廊时的宏观金融环境，就会发现我国离建立利率走廊也许并没那么远。

比照利率波动性和汇率波动性这两个特征，可以发现当下的中国与建立利率走廊时的加拿大、澳大利亚、瑞士、新西兰四国有着惊人的相似之处：首先，中国短期利率受供需叠加影响易上难下且波动性加大；其次，人民币汇率浮动区间扩大但波动性降低。利率的波动上行，意味着中国央行转向价格型调控有其紧迫性；汇率的趋于平稳，意味着中国央行转向价格型调控有其可行性。而建设利率走廊正可成为转向价格型调控的一种有益尝试。

**中国建立利率走廊还欠缺什么？**

早在《2015年1季度常备便利开展情况》中, 中国人民银行明确提出，探索常备借贷便利（SLF）利率作为货币市场利率走廊上限的功能。这彰显了央行不断完善货币政策框架，推动从数量型为主向价格型为主逐步转型的意图。央行明确SLF利率作为利率走廊的上限是重要而关键一步。但利率走廊有三个要素：上限、下限和基准利率（或指导利率）。因此，央行后续可能还需进一步设定利率走廊的基础构建，并要夯实支撑利率走廊运行的制度基础。

--首先，央行明确SLF利率作为利率走廊的上限，但在利率走廊下限的选择上颇费踌躇。

理论上，应该采用超额存准利率作为利率走廊的底部，欧洲央行采用的是存款便利利率（DFR）作为利率走廊的底部。目前，中国的超额准备金利率仅为0.72%，作为利率走廊的底部完全无法起到支撑作用。即便采用再贷款利率作为底部，也仍然存在利率走廊区间过宽的问题。

--其次，央行需要设定一个基准利率来引导市场利率水平，防止利率水平波动幅度超过利率走廊区间。

不过基准利率的设立需要高度发达的金融市场，银行之间的高度竞争，以及金融机构的稳健经营。目前，我国央行在设定基准利率时，可以选择以银行间拆借利率或回购利率为基准。央行建立利率走廊的过程，也是逐步寻找政策利率锚的过程。可在利率走廊建设逐渐成型之时，比照利率走廊的中枢利率水平而尝试建立。

--再次，建立利率走廊需要拆借利率处于市场利率体系的核心地位，如此央行对拆借利率的调控方可影响整个市场的资金价格。

这背后无疑需要利率市场化的纵深推进，需要存款利率管制的最终松绑。当前我国拆借利率对其他资金价格的传导还不通畅，拆借利率本身也有波动过大等问题，短期还不宜成为直接调控的目标。但存款保险制度已经落地，面向个人和企业的大额可转让存单正在推进，将为货币政策由数量型调控向价格型调控的逐渐转变创造条件。

--最后，与利率走廊相伴的制度基础需要夯实，这需要从化解预算软约束问题上入手。

央行希望使用价格调节而不是数量调节，但管得住价往往就意味着管不住量。现实中如果利率走廊的顶和底的设计不合理，那么市场利率会对利率走廊的上下限产生过大的压力，甚至不排除市场利率高于上限或低于下限的可能。在经济体中对资金价格变动并不敏感的软预算约束部门仍然举足轻重的背景下，市场利率突破利率走廊上限的情况更加可能发生。简单地说，央行若在利率上限水平上承诺提供流动性，软预算约束部门可能更加肆无忌惮地扩张；而为了控制我们业已司空见惯的资金饥渴症，可能就需要央行放弃对利率上限的承诺和坚守。如此，央行的权威必然大打折扣，利率走廊的运行也就缺乏了制度基础。（完）