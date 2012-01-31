中国下调存准率的压力缓和--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海1月31日电---《中国证券报》周二发表头版评论称，考虑到通胀等因素，中国春节後不会立即下调银行存款准备金率，但人行仍可能在一季度晚些时候下调存准率。
该报称，有关部门在政策放松节奏与力度问题上还存在顾虑。中国去年12月通胀率为4.1%，今年1月适逢春节，因此CPI同比可能反弹。
此外，国内生产总值（GDP）和工业产出等近期指标也表明，经济增长健康，并未脱离“软着陆”的预想路径。
该报称：“从维稳银行体系流动性角度出发，春节後立即下调存款准备金率的迫切性较节前有所降低……但总体看，一季度下调存款准备金率仍有可能。”
许多人原先预计，春节前中国将下调存准率，但实际情况并非如此。部分市场参与者仍认为，人行在未来一两周或下调存准率。
分析师称，人行可能将利用其它政策工具，例如实施逆回购、暂停正回购，从而向市场注资。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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