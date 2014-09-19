中国金融：国际债信评级机构成中国企业的新对头

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港9月19日（记者 Umesh Desai） - 中国不少企业债务缠身，屋漏偏逢连夜雨，他们如今又面临一个新的对手：国际评级机构。

今年，遭债信评级机构--标准普尔和惠誉调降评级的中国企业同比增加，因债务负担拖累企业获利。遭评级机构差评，会加大企业借贷的难度和成本，而企业现金流本就因经济放缓而承压。

分析人士认为，有中国政府支持的大企业，比起无所依仗的小企业要安全一些。此前得益于2008-09年政府出台的经济刺激措施，宽松信贷令小企业如鱼得水。

周一，标准普尔将山水水泥 和富力地产 本已处于垃圾等级的信用评级，又下调了一个级距。上周穆迪将本已处于非投资等级的中国东方集团 下调了一个级距。

穆迪分析师Ivan Chung说：“在经济去杠杆化、信贷不像过去那样快速扩张的情况下，他们需要额外的现金去偿债，而非在市场进行再融资，这会给他们的资产负债状况带来压力，有时候影响到评级。”

上周末公布的数据显示，中国8月工业增速创六年低点，令人担心中国经济可能进一步走软。

分析人士指出，在中国一些城市，钢铁、金属、化工以及房地产企业会发现筹资难度变大了，因为产能过剩影响到他们的信用资质。

富力地产过去举债支撑扩张，而如今因楼市不景气，且信贷紧缩，标准普尔将其债信评级从BB调低至BB-。2013年底时，其负债与未计利息、税项、折旧及摊销前的利润比率是5.05,远高于2011年的3.12。

标准普尔还将山水水泥的评级从BB-调降至B+，称由于经济放缓影响到对水泥的需求，且水泥产能过剩，因此该公司现金流改善空间有限。2013年底时，山水水泥的负债与未计利息、税项、折旧及摊销前的利润比率是4.56，2011年时仅为2.06。

穆迪将中国东方集团的评级从B1调低至B2，称对钢铁产业的贷款减少，会影响该公司获取新贷款。

中国东方集团、山水水泥和富力地产未立即回复路透的置评请求。

本月早些时候，惠誉将安东油田服务 的评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是竞争压力挤压其利润率、该公司在中国的客户削减资本支出，以及营运资金周期较长影响到现金流。

年内迄今，惠誉下调了中国三家非金融企业的评级，分别是亨得利 、百盛集团 和中联重科 ，一年前该机构未调降中国任何一家非金融企业的评级。

标准普尔年内调降中国16家非金融企业的评级，一年前为12家。遭其发出警告及将展望调降至“负面”的企业为15家，一年前为10家。

穆迪对路透表示，无法立即证实对这些企业评级采取的行动或提供更多细节。

零售等传统行业不仅面临经济放缓带来的压力，还受到互联网技术的迅速推广以及中国当局反腐浪潮影响。

今年早些时候，惠誉将百货店运营商百盛的评级从BB+下调至BB，将其归因于销售增长乏力，以及严峻的运营环境影响到盈利能力。

而经济大环境短期内不大可能转变，因此评级机构预计企业的信用评级将持续承压。

穆迪分析师Clara Lau说：“（中国）领导层为了实现经济再平衡，愿意容忍经济增长放慢，这是以短期的痛苦换取长期的裨益。”

但并非没有好消息，也有一些企业的债信评级被调升。