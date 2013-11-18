社科院发布首份海外投资国家风险评级 德国是唯一AAA

路透北京11月18日 -中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室周一发布“中国海外投资国家风险评级”报告，对26个国家的样本进行评级分析，旨在给中国企业对外投资进行风险预警。该评级预计将每年发布一次，并且样本将逐步扩大。

社科院本次发布的评级报告从中国企业和主权财富的海外投资的视角出发，细分为经济基础、偿债能力、政治风险、社会弹性、对华关系五个方面，共涉及37个子指标，通过对每个指标进行标准化处理后得到最终分值，并作出B-AAA不同等级的评级。

报告引述数据显示，2012年中国对外直接投资逆势增长17.6%，创下878亿美元的历史纪录，成为仅次于美国和日本的世界第三大对外直接投资国。

“希望该报告可以成为中国企业海外直接投资的参考。”社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明在发布会上称，在对华关系一项分类的评分主要采用背对背的德尔菲法进行专家打分，目前的专家是长期关注国际政治的几位学者，未来会考虑增加更多企业家代表。

商务部政研室副主任吴频在同一场合表示，未来从政绩的考虑可能招商引资的增量已经有限，但“走出去”的对外投资还有很大的增长。未来对外投资会是中国经济发展的一个重要内容。

报告称，该26个评级样本国家的中国海外投资额占到中国全部对外直接投资存量的63%。

总体评级结果如下：

排名 国家 风险评级

1 德国 AAA

2 澳大利亚 AA

3 加拿大 AA

4 法国 AA

5 韩国 AA

6 美国 AA

7 意大利 AA

8 英国 AA

9 日本 A

10 俄罗斯 A

11 墨西哥 A

12 印度尼西亚 BBB

13 阿根廷 BBB

14 巴西 BBB

15 土耳其 BBB

16 哈萨克斯坦 BBB

17 印度 BBB

18 南非 BBB

19 尼日利亚 BBB

20 巴基斯坦 BBB

21 赞比亚 BBB

22 柬埔寨 BB

23 越南 BB

24 蒙古 BB

25 安哥拉 B

26 苏丹 B

上月，中国评级公司大公国际决定将之前被列入负面观察名单的美国本外币主权信用等级从A下调至A﹣，展望维持负面。

大公在新闻稿中给出下调美国主权评级的原因包括：联邦政府关门事件凸显政府偿债能力严重下降，使国家主权债务进入危机状态；缺乏偿债基础的政府巨额债务处于随时违约的边缘，这种局面在相当长的时间内难以改变；持续向市场注入美元以避免联邦政府债务违约的做法直接侵犯了债权人利益，构成隐性债务违约等。

而这也成为社科院对美国偿债能力、政治风险考量的顾虑。

“出乎大家意外，韩国的偿债能力分项指标在26个样本国家中排名第一。”张明称，美国位列第七，而英国在第14。

在上述26个样本国家中的中国直投存量排名来看，美国、澳大利亚和英国位列前三甲。(完)

(发稿 张胜男/李文科; 审校 曾祥进)

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