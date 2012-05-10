修正：中国信用评级未充分揭示风险 投资人付费模式或更优

(内文第一个小标下第九段中,应为"投资人"付费模式,非"发行人".)

* 中国目前有评级虚高、稳定性差等现象

* 投资人付费模式或为一种可行选择

* 推动出台投资人付费模式相关的评级行为规则

* 融资平台债券偿还高峰在2016-2018年,存个体风险

* 海龙短融最终兑付为市场化选择结果

作者 毕晓雯/钟华

路透北京5月10日电---中债资信评估公司总裁蔡国喜表示,中国当前的信用评级并没有充分揭示风险,存在评级虚高、标准未严格贯彻等现象,探索建立投资人付费模式和出台评级业务监管规范应是一种可行解决之法.

他在接受路透专访时并援引该公司的研究数据称,中国地方政府融资平台的信用风险目前整体可控,但存在局部或个体风险,需要关注.与平台相关的银行贷款偿债高峰在2011-2013年,而债券的偿债高峰在2016-2018年.

对於备受争议的山东海龙(000677.SZ)短期融资券的最终兑付,有观点认为其为中国信用债市场痛失了一次市场化的契机.但蔡国喜则表示,海龙短融成功兑付本身也是市场的一种选择,也引发评级机构开始思考如何对中国特有的外部(政府)支持因素科学纳入评级指标.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的4亿元人民币一年期短融,由恒丰银行主承,票面利率5.80%,债项评级在今年初被下调至"C",为"福禧事件"後六年来中国首现C级债.

作为国内首家采用投资人付费业务模式的新型信用评级公司,蔡国喜还透露,该公司计划今年将投资人客户拓展到30-40家,今年将实现盈亏平衡.

"今年我们争取拓展到30-40家客户,"他说,"目前有意向的机构还是蛮多的,大家对我们的服务还是蛮感兴趣的,现在他们正在谈."

他介绍称,公司4月底已完成与主要投资机构签署的首期评级服务协议有关服务内容.首期签约投资人客户为24家,主要为银行、证券公司、基金公司、保险公司.截至目前已对200多家企业进行评级立项,而对评级对象出具报告的达到120多家,涉及到各个行业.

中债资信评估有限责任公司成立於2010年8月.遵循"为投资人服务、由投资人付费"的营运模式,并按照独立、客观、公正的原则为投资人提供债券再评级、双评级等服务.

目前中国大公、联合资信、上海新世纪、中诚信国际等主要评级机构的经营模式均采取发行人付费模式来展开信用评级.

**评级业公信力危机**

评级行业存在顺周期等客观局限性,提醒市场需要降低对外部评级的依赖,然而中国评级行业还面临更让人忧虑的公信力危机.

"从我们走访调研看,一个现象是大家感觉评级越来越高,区分度越来越不明显.截至目前有1,000多次评级,但上调有300多次,下调很少,上调现象非常明显,"蔡国喜说,"你看穆迪评级,上调没有那麽高,必然是上调和下调都有."

包括2009年全球金融危机给国内的宏观经济造成了明显波动,但同期的评级上调现象并没有改变,且从统计数据看,评级上调还最厉害的.

评级机构的竞争是导致评级重心不断上移的原因之一,而评级标准也没有得到严格的执行.譬如,同样一类评级企业中(AAA评级企业),其实企业层次并不能完全归于一类.

因此,"对於做交易,做投资的人来讲,很多(外部)评级不看,更多看重内部评级,一定程度上,(外部评级)流于形式,纯粹满足发行人的要求."他直指中国评级行业中的评级虚高、标准没严格执行、评级稳定性差、评级区分度不够等四大问题.

上述现象,以及美国次贷危机引发的金融海啸,其根源之一是评级业发行人付费模式存在的内在缺陷.也就是,发行人付费模式的委托代理关系是扭曲的.

按照经济学委托代理关系理论,应遵照谁使用、谁受益、谁付费的原则.此中,评级服务的使用者是投资者,委托人就应该是投资人,代理人是评级机构,投资人去委托评级机构做评级;而发行人付费模式则变成了受评对象去选择和委托评级机构,这就存在扭曲.

"这是我们探索投资人付费模式的一个原因."蔡国喜说,中债资信公司以债券再评级、双评级为主,给投资人客户增加一个信息参考的选择,不对国内其他评级机构的现有业务形成冲击,并促进评级行业良性竞争.

但他同时坦诚,投资人付费模式存在评级信息外部性问题(搭便车问题)、业务发展规模与收入不成正比的经营可持续性问题,以及评级依赖的发行人真实信息获取等三大操作难题,这还有待今後不断去探索解决.

蔡国喜还表示,"我们也在推动,出台投资人付费模式相关的行为规则,对我们的要求,对发行人的要求,对投资人的要求,...都加入到监管体系里面去,来规范评级行业的行为."

**海龙债兑付为市场选择**

备受关注的山东海龙11海龙CP01信用事件,但最终有惊无险,成功兑付,这让部分市场人士认为中国信用债市场债痛失了一次真正市场化的契机.

中国信用债市场今年以来掀起一股降级潮,风险忧虑一度萦绕市场.但在4月山东海龙成功避免沦为中国首例违约案後,近日虽再有两家企业主体评级遭到调降,然在政府终将"兜底"避免违约事件的预期下,投资者已淡然处之.

不过,蔡国喜却表示,山东海龙短融的最终兑付,"政府作为股东,也是它市场化选择的一种结果之一".

他指出,短融中票都是注册制,注册制的核心是两个支柱:信息充分披露和投资人自主投资判断.发行人信息披露有瑕疵,相关部门应该追究它的责任;从投资人自主投资判断看,哪怕它有瑕疵,投资者也应该自主承担它的风险.

山东海龙的实际控制人为潍坊市政府,其通过潍坊市投资公司持有山东海龙16.24%的股权.潍坊市政府选择能调动的资源,去保障兑付,也是权衡各方之後的一种选择.如果发生违约,会对潍坊当地经济,包括影响就业及稳定.

当然,从企业本身来说,山东海龙兑付该短融前的逾期贷款总计近8.79亿元,占净资产高达556.72%,是一种"严重亏损,资不抵债,应该是破产".

"从评级角度,中国市场没有违约数据积累,是我们做评级面临的困境之一,...海龙短融的兑付,让我们丧失了获得违约数据的机会."蔡国喜说.

他并表示,海龙信用事件的启示之一是,需要评级公司评级之时需要通过专业手段和专业水平,尽最大努力去深入挖掘发行人信息披露中存在问题和信息的可靠性.

启示之二是如何看待政府支持以及外部支持在信用评级中的作用.中国国企众多,政府实际支持容易判断,但隐性支持没有一个清晰界定,信用风险难以判断,怎麽来支持和调整信用级别.

"这对我们构建评级业务体系来讲,也是一直在关注和思考的问题,"蔡国喜说,"今後我们将会形成方法,今後可能会公布".

具有公信力的评级体系是金融市场稳定发展的基础.中国央行目前是中国评级业的监管机构.(完)

--审校 林高丽

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