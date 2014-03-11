独家：美国B-1轰炸机和F-16战斗机上也发现中国原材料

路透华盛顿3月10日（记者 Andrea Shalal） -美国国防部称，继在F-35战斗机上发现中国生产的零部件以后，又在其他美国武器中发现中国材料，包括波音(BA.N)的B-1B轰炸机和一些洛克希德马丁(LMT.N)的F-16战斗机。

一名高级美国国防官员表示，中国生产的钛可能也被用于雷神(RTN.N)和日本联合打造的新型SM-3IIA导弹，并指出这些事件引发美国对外包商控制宽松的担忧。

美国法律禁止武器生产商使用来自中国和其他一些国家的原材料，因担忧依赖外国供应商可能导致美国军方在未来的一些冲突中处于弱势。

美国国防部发言人Maureen Schumann对路透称，五角大楼在2012年和2013年调查了这些事件，结论是违规材料不构成威胁，因此给予了豁免。

美国政府问责办公室料于4月向国会报告其对美国武器系统使用中国特种金属问题的审计结果。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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